Vox advierte de los "presagios funestos" para Pamplona en criminalidad y acusa al Ayuntamiento de "esconder el problema"

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox en asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, ha asegurado que los últimos datos de criminalidad de Pamplona, que ha atribuido a la inmigración irregular, traen "presagios funestos" para la ciudad y ha acusado al gobierno municipal de la capital de "callarse y esconder el problema".

En declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, donde esta tarde participará en el acto 'Tu seguridad, nuestra prioridad', Vázquez ha asegurado que "el último balance de criminalidad" del Ministerio del Interior con respecto a Pamplona señala "un 75% más de agresiones sexuales a mujeres, un 50% más de riñas tumultuarias con lesiones graves", lo que, ha dicho, "predice el establecimiento de bandas criminales"; un "aumento de robos con violencia y un 300% más de homicidios consumados".

Ha advertido de que "esto va a ir a peor" y ha destacado que "algunos hemos hecho modelo comparado con otros territorios europeos y somos conscientes de lo que pasa, de lo que se provoca cuando abres las fronteras de par en par, cuando dejas entrar a miles de personas sin saber de dónde vienen, quiénes son, cuál es su nivel de integración, si tienen antecedentes penales o no, si salen de cárceles o cuál es su interés en llegar a este país".

"Ha sucedido en todos los territorios europeos, está sucediendo ahora en España, también, por supuesto, en Navarra y con especial incidencia" en Pamplona, ha aseverado.

Vázquez ha destacado que el frente del Ayuntamiento de Pamplona está EH Bildu, "que son expertos en violencia, pero no precisamente en evitarla". Según ha afirmado, "varios" policías forales, municipales y nacionales le han asegurado que no hay "política criminal": "No hay ninguna orden, ninguna consigna, ningún cambio, excepto callarse y esconder el problema". "Eso sí saben hacerlo muy bien y en eso sí que se gastan mucho dinero: en intentar ocultar el problema e insultar a aquellos que lo denunciamos", ha censurado.

"Hace 10 años, antes de que este problema llegara, nos llamaban mentirosos. Hace 3 o 4 años, cuando este problema empezó a explotar, nos llamaban alarmistas. Y ahora, que el problema ya ha explotado, dicen que nos estamos aprovechando de la situación. Siempre quisimos evitarlo, siempre pretendimos proteger a nuestros hijos para que el futuro en las calles de los pueblos y barrios por los que caminaran no fuera el que es ahora", ha manifestado.

El representante de Vox se ha dirigido a los ciudadanos de Pamplona para decirles que "no tienen por qué hacerles vivir a sus hijos en un mundo en el que ustedes no vivieron". "Llegará un momento, y ha pasado en otros países de Europa como Francia, donde sus propios hijos se planten delante de ustedes y les pidan explicaciones por el mundo que le dejaron", ha remarcado. "No hay por qué anteponer su maldita ideología política a su seguridad. La seguridad debe estar siempre por encima de la ideología política", ha defendido.

"Tenemos a Bildu, tenemos al PSOE que ha traído a Bildu y tenemos, lamentablemente, a UPN y al PP que todos saben que es como no tener nada", ha reprochado, para añadir que "nosotros no negociamos con la seguridad de los nuestros" y "nunca seremos pusilánimes en el mensaje".

Así, ha apostado por "expulsar a todas las personas que hayan entrado de manera ilegal en este país en los últimos años", a quienes "habiendo entrado de manera legal, delinquen y han convertido el delito en una forma de vida"; y a aquellos que "habiendo entrado de manera legal, no solo no se integren, sino que pretendan imponer religiones, culturas y dinámicas sociales que no son las nuestras". "No negociaremos ni un solo velo en la cabeza de una niña, no negociaremos ni un solo menú halal en nuestras escuelas. Ni un solo matrimonio forzado", ha subrayado Vázquez.