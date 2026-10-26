Vox dice que actuará con "responsabilidad" en su decisión de presentarse o no al Senado en Navarra

Archivo - Emilio Jiménez, portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha asegurado que su formación actuará con "responsabilidad" para decidir si presenta o no candidatura al Senado en la Comunidad foral, en el marco de la negociación que está llevando a cabo con el PP en el conjunto de España para evitar que se divida el voto en este espacio ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Como dijo Santiago Abascal -presidente de Vox-, actuaremos con responsabilidad y altura de miras. Hay plazo hasta esta noche y estamos trabajando con responsabilidad. En cuanto haya alguna novedad, se anunciará. Ahora mismo hay portavoces de campaña en diferentes provincias atendiendo a medios sobre cuestiones de campaña. Hay plazo hasta las 12 de la noche", ha señalado Jiménez en declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Emilio Jiménez ha anunciado que Vox ha registrado este lunes en la Junta Electoral Provincial su candidatura al Congreso de los Diputados por Navarra. La lista la encabeza Socorro Sada, concejal de Vox en San Adrián, seguida de José María García Elorz, presidente de Vox Navarra, y Sara Baigorri, Juan Manuel Cabeo y Milagros Eraso.

Jiménez ha precisado que la negociación respecto al Senado se está llevando a cabo en el ámbito nacional y ha indicado que no sabe en qué va a consistir el acuerdo ni qué contraprestaciones podría conllevar.

Preguntado sobre si Vox pedirá el voto para los candidatos de UPN-PP en caso de que finalmente no se presente al Senado, ha insistido en que desconocía el asunto aunque ha precisado que imaginaba que no pedirán el voto para otra candidatura. "Siempre vamos a buscar el bien común y que haya un cambio real en nuestra querida España", ha señalado.