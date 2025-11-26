Yolanda Torres, Maite Pérez y Lucía Vanrell reciben los Premios Empresa, Directiva y Emprendedora Navarra 2025

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Yolanda Torres Lusarreta, Maite Pérez Senosiain y Lucía Vanrell Majó han recibido este miércoles los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2025, convocados por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE).

Los galardones han sido entregados por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la directora comercial en Navarra de la DT Ebro de CaixaBank, Celia Torio; y la presidenta de AMEDNA, Cristina Sotro.

Yolanda Torres Lusarreta, vicepresidenta del Grupo MTorres, ha recibido el Premio Empresaria por su "liderazgo" en la compañía, referente internacional en automatización industrial y tecnología aeroespacial. Su carrera en la empresa se inició en 1991 como directora corporativa. "Desde 2017 ocupa la vicepresidencia del grupo, impulsando su desarrollo y expansión internacional, la consolidación de sus valores de innovación y sostenibilidad y el fortalecimiento y cohesión de sus equipos en todos los mercados en los que opera", ha destacado AMEDNA.

Bajo su dirección, MTorres ha experimentado "un crecimiento sostenible, ha duplicado su facturación entre los años 2021 y 2024, y reforzado su compromiso con la sostenibilidad, la igualdad y el desarrollo del talento", ha resaltado AMEDNA.

Yolanda Torres ha valorado la especial relevancia del premio al coincidir con el 50º aniversario de la empresa fundada por su padre, cuyos valores y compromiso han guiado su trayectoria. Ha reivindicado el papel decisivo del equipo humano, al que ha atribuido los logros alcanzados y al que también ha dedicado el premio por su "esfuerzo y entrega".

Además, ha defendido la importancia de apoyar a empresarios y empresarias como generadores de valor, empleo y oportunidades para las nuevas generaciones. Finalmente, ha destacado el papel fundamental de la mujer en la economía y la sociedad, y se ha comprometido a seguir trabajando "con pasión para inspirar y apoyar a quienes aspiran a liderar proyectos empresariales".

En el caso de Maite Pérez Senosiain, directora general de Electricidad BatVol, ha recibido el Premio Directiva por su trabajo desarrollado desde su incorporación como directora general a la empresa en 2019, "en el que lidera con éxito la evolución de esta empresa familiar especializada en instalaciones eléctricas integrales".

"El incremento en la facturación se ha mantenido de forma sostenida, priorizando en todo momento la rentabilidad y la solidez empresarial. Durante estos años, BatVol ha diversificado su actividad hacia el sector de las energías renovables, manteniendo y mejorando al mismo tiempo sus servicios tradicionales en el ámbito de las instalaciones eléctricas. Esta evolución ha permitido consolidar la empresa, ampliar plantilla y diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado sin perder la esencia y la calidad que siempre les han caracterizado", ha resaltado AMEDNA.

Maite Pérez ha señalado que su labor al frente de la empresa desde 2019 ha estado guiada por un propósito claro, mantener el legado fundado por su padre, "basado en la seriedad, la responsabilidad y el trabajo bien hecho", mientras prepara a la organización para un futuro más exigente.

Ha subrayado la importancia de combinar raíces familiares con visión de futuro, apostando por la profesionalización, la digitalización y la diversificación del negocio. Además, ha agradecido a AMEDNA este reconocimiento, que interpreta como "un respaldo al trabajo constante y a la evolución de la empresa sin perder su esencia".

Finalmente, Lucía Vanrell, fundadora de Nanogrow, ha recogido el Premio Emprendedora Navarra 2025. El jurado ha tenido en consideración su liderazgo en esta startup navarra dedicada al desarrollo de terapias biológicas innovadoras basadas en nanoanticuerpos para el tratamiento del cáncer y enfermedades inmunomediadas.

"Lucía Vanrell cuenta con una sólida trayectoria en investigación traslacional y liderazgo de proyectos innovadores en ciencias de la vida. Su carrera combina la excelencia científica con una vocación por transformar descubrimientos biomédicos en soluciones terapéuticas de alto impacto. A lo largo de los años, ha demostrado una excepcional capacidad para conectar la investigación académica con el desarrollo tecnológico y empresarial, impulsando iniciativas que unen ciencia, salud y sociedad", ha destacado AMEDNA.

Lucía Vanrell ha expresado su profundo agradecimiento a la asociación y ha destacado que este reconocimiento "visibiliza el esfuerzo de tantas mujeres que trabajan por generar un impacto positivo en la sociedad".

Vanrell ha defendido "la necesidad de que las mujeres estén plenamente presentes en todos los ámbitos -familiar, laboral y público- para construir una sociedad más justa y humana". Ha indicado que "los proyectos de emprendimiento, especialmente los de impacto, afrontan grandes retos", y ha afirmado que "nada se logra por casualidad".

Durante el acto, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que estos premios no solo reconocen trayectorias, sino que visibilizan y ponen en valor el talento femenino, resaltando que cuando una mujer avanza, avanza también la sociedad y la economía.

Chivite ha subrayado que visibilizar referentes es una tarea profunda y necesaria, que su Gobierno asume como una política pública más, y que las empresarias cambian imaginarios, impulsan vocaciones y consolidan culturas empresariales más igualitarias.

La jefa del Ejecutivo foral ha reconocido avances, pero también retos como la brecha salarial, los sesgos en la promoción profesional y la necesidad de corresponsabilidad y conciliación para que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera.

La presidenta de AMEDNA, Cristina Sotro, ha destacado el valor de estos premios como "un reconocimiento al talento, la visión y la determinación de mujeres que están transformando el tejido empresarial y la sociedad navarra". "La excelencia no es fruto del azar, sino del trabajo con pasión, innovación y responsabilidad en un entorno económico cambiante y desafiante", ha señalado.

Asimismo, ha valorado la "resiliencia de las empresas lideradas por mujeres, capaces de convertir los retos en motores de crecimiento".

También ha destacado que "la igualdad, además de ser una cuestión de justicia, constituye una ventaja competitiva para las empresas".