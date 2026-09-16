La zona del incendio de Urzainki, declarada como afectada gravemente por una emergencia de protección civil

Imagen de la zona del incendio forestal en Urzainki. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha valorado este miércoles de manera "muy positiva" la decisión del Consejo de Ministros de declarar la zona afectada por el incendio forestal de Urzainki como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, antes conocida como zona catastrófica. El incendio se declaró el 14 de agosto. Tras ser controlado inicialmente, se reactivó el 31 de agosto y quedó controlado de nuevo el 4 de septiembre.

El portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha explicado que "esta declaración abre la puerta a distintas líneas de ayuda y compensación para personas, entidades locales y actividades económicas que hayan sufrido daño como consecuencia de este incendio forestal". "Se trata de una medida clave para acompañar la recuperación y para que quienes se han visto afectados puedan contar con el respaldo de las administraciones", ha apuntado.

Según ha indicado el portavoz, "a partir de ahora habrá que acreditar en su caso y evaluar los daños para concretar las ayudas correspondientes, y el Gobierno de Navarra colaborará con el Estado, que es el competente, y con las entidades locales para facilitar ese proceso".

Remírez ha afirmado que ésta es "una buena muestra de la importancia de la coordinación y de la solidaridad entre administraciones cuando se producen emergencias de esta naturaleza". "Ahora lo prioritario es que estas ayudas, en su caso, lleguen de forma ágil y se contribuya a recuperar cuanto antes la zona afectada por el incendio", ha señalado.