La zona de Tierra Estella ha registrado el mayor aumento de personas ocupadas en el último año, un 8,7%

PAMPLONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de personas ocupadas en Navarra disminuye en 4.200 (-1,3%) en el tercer trimestre de 2025 y se sitúa en 313.900, mientras que en los últimos doce meses hay 500 personas ocupadas más, lo que supone un aumento del 0,2%. En los últimos 12 meses, el mayor aumento de personas ocupadas, en términos relativos, se ha registrado en la zona Tierra Estella, un 8,7%.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), los mayores descensos de ocupación respecto al trimestre anterior se dan en Pirineo, un -7,2% (-600), seguido de Ribera Alta, con un -3,3% (-900). Las zonas con mayores aumentos de ocupación son Navarra Media Oriental, con un 3,1% (500) y Noroeste, con un 2,1% (400).

Las zonas con mayores aumentos de población ocupada en términos relativos son Tierra Estella, con un 8,7% (1.400), y Navarra Media Oriental, con un 4,8% (700). La ocupación disminuye en las zonas de Tudela, un -1,4% (-500), y en Pamplona, un -0,7% (-1.700).

El mayor incremento de hombres ocupados se produce en la zona de Tierra Estella, un 7,9% (700) y el mayor descenso en Pirineo, con un -5,1% (-200). Entre las mujeres, el mayor descenso se produce en la zona Pirineo, con un -9,9% (-300) y el mayor incremento en Navarra Media Oriental, con un 6,4% (400).

Respecto al mismo trimestre del año anterior, entre los hombres aumenta la ocupación en todas las zonas, registrándose los mayores aumentos relativos en Tierra Estella, con un 14,5% (1.300), y Navarra Media Oriental, con un 9,8% (800). Para las mujeres se registra el mayor descenso en la ocupación en Pirineo, un -5,7% (-200) y el único aumento en Tierra Estella, con un 2,1% (200).

TASA DE ACTIVIDAD

La tasa de actividad en Navarra baja 1,3 puntos respecto al trimestre anterior y 1,1 puntos respecto a la del tercer trimestre del año pasado, situándose en el 58,3%.

La tasa más alta se registra en la zona de Pamplona, con un 59,3%, un punto y cinco décimas inferior al trimestre anterior; seguido de la zona de Tierra Estella, con un 59,1%. La tasa más baja se registra en la zona Ribera Alta, con un 55,9%.

La mayor tasa de actividad para los hombres corresponde a la zona Navarra Media Oriental, con un 64,9%, y en el caso de las mujeres a la zona Tierra Estella, con un 55,4%. La tasa más baja en hombres corresponde a Pamplona, con un 59,6% y para las mujeres a la zona Ribera Alta, con un 48,7%.

DESEMPLEO

El número de personas paradas disminuye en 2.500 respecto al trimestre anterior situándose en 24.700. En los últimos 12 meses hay 1.500 personas paradas menos, un -5,9%.

Los mayores descensos del número de personas paradas respecto al trimestre anterior se dan en Navarra Media Oriental, un -32,7% (-300), seguido de Tierra Estella, con un -31,2% (-600). El paro aumenta únicamente en la zona Pirineo, un 11,3% (100).

En cuanto al desempleo por zonas respecto al mismo trimestre del año anterior, los mayores descensos del número de personas paradas se registran en las zonas Navarra Media Oriental, con un -25,3% (-200) y Tierra Estella, con un -18,6% (-300). El mayor aumento del desempleo se registra en la zona de Tudela, con un 14,3% (500).

Entre los hombres, disminuye el desempleo en todas las zonas, registrándose los mayores descensos relativos en Tierra Estella, con un -56,5% (-600), y en Tudela, con un -38,8% (-900).

Entre las mujeres, los mayores incrementos se registran en las zonas de Pirineo, con un 32,5% (100) y en Pamplona, con un 16,1% (1.500), y el mayor descenso en Navarra Media Oriental, con un -29,5% (-200).

Respecto al desempleo por sexo respecto al mismo trimestre del año anterior, en el caso de los hombres, los mayores descensos del desempleo se dan en las zonas de Ribera Alta, con un -48% (-600), seguido de Navarra Media Oriental, con un -35,7% (-100).

Para las mujeres aumenta en Tudela un 48,4% (800), seguido de Pirineo con un 33,1% (100) y el mayor descenso se da en la zona Navarra Media Oriental, con un -17,6% (-100).

TASA DE PARO

La tasa de paro en Navarra se sitúa en el 7,3%, disminuyendo seis décimas respecto al trimestre anterior y cuatro décimas en los últimos 12 meses. Las tasas de paro más altas se registran en las zonas 'Tudela', con un 9% y 'Pamplona', con un 7,7%. Mientras que las tasas más bajas se registran en 'Navarra Media Oriental', con un 3,7% y en 'Noroeste', con un 5,1%.

Las tasas de paro de hombres más altas corresponden a las zonas de Tudela, con un 6,2%, y Pamplona, con un 5,4%, y la más baja a Navarra Media Oriental, con un 2,4%. La tasa de paro de mujeres más alta corresponde a la zona de Tudela, con un 12,6%, y la más baja a Navarra Media Oriental, con un 5,6%.