Crónica Holocausto.- Críticas hebreas a un acto en Madrid contra el genocidio palestino en el Día del Holocausto

Actualizado 26/01/2007 19:57:20 CET

- El PP acusa al PSOE de dedicar dinero público a iniciativas que echan "más leña al fuego" y que "falsean la Historia"

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) marcó hoy la nota discordante de las conmemoraciones del Día de la Memoria del Holocausto judío. La alcaldesa en funciones de la localidad, la socialista Susana León, decidió sustituir esa conmemoración por un acto de protesta contra el "genocidio palestino", lo que suscitó las críticas de la comunidad hebrea en España y del propio embajador de Israel en nuestro país. Por su parte, el PP acusó al PSOE de dedicar dinero público a iniciativas que "sólo contribuyen a echar más leña al fuego" y que "falsean la Historia".

La decisión de Susana León, alcaldesa en funciones de Ciempozuelos (Madrid) tras la detención de sus dos antecesores por un presunto delito de corrupción, coincide con la publicación de un libro financiado por el Principado de Asturias 'Internacionales en Israel' en el que, según el PP, se define a este país como un "Estado terrorista" y se aboga por su "derrota total". Precisamente hoy, se celebraba en todo el mundo el Día de la Memoria del Holocausto, en el 67 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz.

Sin embargo, fuentes del Consistorio consultadas por 'elpais.com' aseguraron que el acto contra el "genocidio palestino" fue manipulado, puesto que en ningún momento se sustituyó la conmemoración del Día del Holocausto. "Desde hace tres años, el nombre oficial de la celebración es Día Oficial de la Memoria del Holocausto Judío y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad", aseguraron, puntualizando que "este año se ha decidido recordar el 'genocidio palestino', pero en el marco del misma celebración".

El acto de Ciempozuelos no fue del agrado del embajador de Israel en España, Victor Harel, que remitió una carta "urgente" a la alcaldesa del municipio madrileño a la que tuvo acceso OTR/Press expresando su "estupefacción". En ella tachó de "inaudito" la celebración del acto que no sólo supone una "afrenta" a la Memoria del Holocausto "posiblemente por completa ignorancia o indiferencia de lo acaecido al pueblo judío", sino que además se añadió "la insensata y vil idea" de conmemorar "un inexistente genocidio palestino".

"No sólo ofenden ustedes a 6 millones de víctimas, no sólo ofenden ustedes a miles y miles de sobrevivientes del infierno nazi y de los campos de muerte, no sólo ofenden ustedes a cientos de 'justos' que arriesgaron su vida salvando judíos, no sólo ofenden a Israel -un país amigo, sino que ofenden ustedes a una inmensa mayoría de españoles que en muchas partes de España se han unido en un día de reflexión en memoria de las víctimas del Holocausto", sentencia la misiva.

INVENTAR UN NUEVO GENOCIDIO

Además, el embajador mostró su "más enérgico repudio" al "genocidio palestino" que demuestra, a su juicio, una "completa falta de comprensión y conocimiento sobre el conflicto que afecta a nuestra regió y sus raíces, así como nuestra lucha contra el terrorismo islámico". "Al inventar el 'genocidio' palestino ustedes sencillamente están ignorando -y tal vez hasta premiando- a organizaciones terroristas palestinas como Hamas", añade la carta que finaliza afirmando que la Embajada no espera rectificación "ya que el daño está hecho".

A las críticas de Harel se unió el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, que explicó que el conflicto en Oriente Próximo "no tiene nada que ver con un genocidio". "Es una guerra, que puede ser larga y cruel, pero nadie intenta destruir al pueblo palestino", explicó en unas declaraciones completamente contrarias a las del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que vio "compatible" la Memoria del Holocausto con un acto contra el genocidio palestino porque "cuando se recuerda el Holocausto se recuerdan todos los holocaustos".

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, acusó, tanto al Principado de Asturias como al Ayuntamiento de Ciempozuelos, ambos gobernados por el PSOE, de impulsar y financiar iniciativas que "sól contribuyen a echar más leña al fuego" y a "falsear los momentos clave de la Historia, en un momento especialmente delicado en Oriente Próximo, donde cualquier tipo de desviación de la prudencia y el equilibrio pueden tener consecuencias extraordinariamente graves".