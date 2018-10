Crónica Reino Unido.- El juez no aprecia complot en la muerte de Lady Di

Actualizado 31/03/2008 20:23:51 CET

- El magistrado considera las acusaciones de Al Fayed "demostrablemente sin fundamento"

LONDRES, 31 Mar. (OTR/PRESS) -

El culebrón judicial por la muerte de la Princesa de Gales se encuentra a punto de concluir. El juez de instrucción determinó hoy que "no hay evidencias" de que el Duque de Edimburgo o agentes del M16 buscasen el fallecimiento de Lady Di, ocurrido en París en 1997, y subrayó que las teorías defendidas por el magnate Mohamed Al Fayed acerca del siniestro en el que también perdió la vida su hijo son "demostrablemente sin fundamento". No obstante, incluso el propio magistrado entiende que esta conclusión ajena al complot y que se encuentra a la espera de la decisión del jurado no contentará a todos: "No hay duda de que quienes sinceramente creen que fue así seguirán haciéndolo a pesar de cualquier veredicto".

Seis meses de testimonios y centenares de testigos son sólo algunas de las cifras del juicio de mayor expectación mediática en la historia reciente del Reino Unido. No en vano, en juego estaba el fallecimiento de la conocida como Princesa del Pueblo, fallecida en 1997 en un accidente de circulación ocurrido en el Puente del Alma de la capital francesa. Hoy, el juez de instrucción Scott Baker hizo públicas las conclusiones que trasladó al jurado popular y reiteró que "no hay evidencias" del complot defendido a capa y espada por Al Fayed.

De hecho, el magistrado tachó las acusaciones del dueño de Harrod's de "tan demostrablemente sin fundamento", que incluso su abogado decidió no mantenerlas. "No han sido mantenidas porque no tienen la más mínima evidencia que las sustente", señaló el juez, citando como una de "las más destacadas" que la Princesa fue asesinada por el M16 por orden de su ex suegro, el Duque de Edimburgo.

A juicio de Baker, que recordó los altos costes de tiempo y dinero de la investigación, "no hay duda de que quienes sinceramente creen que fue así seguirán haciéndolo a pesar de cualquier veredicto que se les dé". Asimismo, reprobó las "mentiras" defendidas por algunos de los testigos, entre los que citó al ex mayordomo de la Princesa, Paul Burrell, uno de los "mentirosos que confesaron serlo".

CINCO OPCIONES

A la espera de la reacción del principal damnificado por este resultado judicial, Al Fayed, el juez hizo hincapié en que su decisión es la única que importa, "no la de nadie más". En este sentido, declaró que sólo él, los miembros del jurado y un fan que acudió diariamente con los nombres 'Dodi' y 'Diana' pintados en la cara siguieron de principio a fin la instrucción.

Lord Baker dio al jurado cinco opciones posibles para concluir el proceso, si bien puntualizó que no corresponde entrar a valorar en este punto si la muerte se debió a un "asesinato del Duque de Edimburgo o alguien más". Así, según informaciones de la cadena BBC recogidas por otr/press, los miembros del jurado podrán elegir entre tres tipos distintos de homicidio por imprudencia: por conducción negligente de los paparazzis en los vehículos perseguidores, del chófer Henri Paul, o de vehículos y chóferes en la misma medida. Cabe también la posibilidad de que finalmente la muerte de Diana de Gales quede como un simple accidente sin más repercusión o de que el jurado dé un veredicto abierto no contemplado en los cuatro puntos anteriores.