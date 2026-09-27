Carmen Tomás.- Bajar impuestos, única solución

MADRID 27 Sep. (OTR/PRESS) -

Se avecinan meses difíciles para los ciudadanos y las empresas. La escalada de la inflación por el encarecimiento del petróleo, vuelve a golpear el bolsillo de los españoles cuando todavía no se han recuperado de la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años, casi un 30% desde que gobierna Pedro Sánchez. El próximo martes, el Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo plan de ayudas. Se sabe poco de su contenido y, entre las medidas que se barajan, aparece una posible rebaja del IVA. Sin embargo, de momento no parece estar sobre la mesa una reducción específica de los impuestos que gravan la electricidad y el gas. El Partido Popular reclama situar el IVA de los alimentos básicos en el 0% y propone una ayuda directa de 400 euros para los ciudadanos.

Lo que indigna es que la recaudación tributaria sigue creciendo. Según publicó "LibertadDigital", Hacienda recauda diez veces más de lo que deja de ingresar por las ayudas. En el caso concreto de los carburantes resulta especialmente dramático. Los impuestos representan alrededor de la mitad del precio final que paga el consumidor y que acaba trasladándose al transporte, a la industria, a los alimentos, a todos los bienes y servicios. Pero, aún hay otro impuesto, éste silencioso. El Impuesto sobre la Renta lleva años sin deflactarse y eso provoca que se pierda una parte importante de las subidas salariales, por tanto, poder adquisitivo. De hecho, el salario neto real ha caído un 3,4% desde 2018 y el sueldo más habitual ronda los 1.500 euros mensuales.

Lo peor es que no se ve a corto plazo una salida que pueda mejorar la situación. El estrecho de Ormuz continúa prácticamente bloqueado y no hay señales claras de una solución inmediata. El temor a problemas de suministro de petróleo y gas ha dejado de ser una hipótesis lejana y empieza a tener consecuencias concretas en Europa. Francia ya está sufriendo problemas de abastecimiento y ha tenido que cerrar cientos de gasolineras. En Bruselas se estudian incluso medidas extraordinarias, incluidos posibles apagones selectivos, para garantizar la seguridad energética si la situación empeora. Con este panorama, repartir ayudas puntuales puede servir para aliviar algunas situaciones, pero no resuelve el problema de fondo. Bajar impuestos, rebajar el IVA de los productos esenciales, aliviar la fiscalidad energética y deflactar el IRPF permitiría devolver capacidad de compra a las familias y reducir costes a las empresas. La verdadera ayuda es no saquearnos a impuestos, cuando además vemos que el gasto público está descontrolado, a pesar de no tener presupuestos desde 2023.