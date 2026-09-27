Fernando Jáuregui.- Adiós, Peinado, adiós

MADRID 27 Sep. (OTR/PRESS) -

Se nos jubila el juez Juan Carlos Peinado, acaso el magistrado más polémico desde los tiempos más agitados del inhabilitado Baltasar Garzón. Criticar la trayectoria del juez instructor del 'caso Begoña Gómez' se ha convertido, en este país cainita, casi en un síntoma de estar alineado con el peor 'sanchismo'. Y defenderlo por encima de sus evidentes errores y demasías es signo de esa miopía que lleva a extender la oposición al actual Gobierno a terrenos en los que el Ejecutivo se sentirá favorecido. Porque, lo adelanto aquí, se ponga como se ponga Su Señoría Peinado, va a ser muy difícil concretar una causa penal contra la esposa de Pedro Sánchez.

Esto no es, obviamente, una defensa de Begoña Gómez, cuya conducta, como tanto se ha repetido, tiene perfiles políticos altamente antiéticos y antiestéticos. Ha habido abuso de privilegios, okupación 'de negocios' de La Moncloa, un trilerismo que refleja perfectamente una condición moral, que incluso hubiese justificado una dimisión de su marido. Pero eso no convierte a Begoña Gómez en reo de los dos delitos de los cuatro que inicialmente le atribuyó Peinado: ella no es una delincuente, creo. Es otra cosa.

Claro que será el último despropósito de Peinado, un jurado popular, quien dictamine en última instancia si Begoña Gómez está o no incursa en delitos de tráfico de influencias (muy difícil de demostrar) y malversación (modificado en el Código Penal y ya casi irrelevante, como vemos en la deliberación sobre la amnistía a Puigdemont y compañeros). Y digo 'despropósito' porque la introducción del jurado popular en este caso es algo que, simplemente, atenta contra la propia concepción de lo que un jurado habría de ser, un conjunto de personas perfectamente incontaminadas respecto del caso que se juzga. ¿Hay alguien que pueda defender que existen en España once personas, o solo una, que no tenga una opinión definida sobre Begoña Gómez, su marido y sus circunstancias? Hasta en Harvard le lanzan a Pedro Sánchez preguntas envenenadas sobre su mujer, sabiendo quizá que es lo que más le duele al presidente.

Qué duda cabe de que la señora Gómez no tiene las simpatías de una mayoría de españoles (ni en Harvard) y no es necesario remitirse a las encuestas para comprobarlo: no es una figura cordial, precisamente. Lo más probable, y sin duda el instructor/inquisidor Peinado lo sabe, es que, digan lo que digan sobre sus creencias, algunos de los designados para el jurado mantengan en su fuero interno una cierta sensación de rechazo hacia la mujer del presidente y sus actividades abusivas. Ella parte, pienso, con desventaja en este juicio, tras haber sido sometida a vejaciones morales sin cuento por parte del juez instructor. A quien, inexplicablemente, la Audiencia ha dado la razón para que el juicio se realice precisamente con un jurado.

Sí, me alegro de esta jubilación. No son estos 'jueces estrella 'lo que la Justicia española, tan zarandeada, necesita. Los jueces, como los militares, las fuerzas del orden, los grandes empresarios o incluso los periodistas, no pueden ser ni piedra de escándalo ni objeto de permanente polémica. Peinado, cuyos autos pasarán a la Historia como un modelo de cómo no hay que redactar ni razonar, se va, supongo que en su fuero interno triunfante, con sus 72 años recién cumplidos: siempre habrá quien ahora le invite a dar conferencias, quien le baile el agua y quien le ría las gracias. Como a Begoña Gómez, por otro lado.