Charo Zarzalejos.- Ni él lo sabe

MADRID 26 Sep. (OTR/PRESS) -

"Ni él lo sabe". Esta es la respuesta de un alto cargo socialista no ajeno a Moncloa cuando le pregunto por la probable fecha de convocatoria de elecciones generales. "Ni él lo sabe porque -añade- tiene muy claro que no hay fecha buena".

Visto el panorama y aunque quizás peque de ingenua, me lo creo. El Presidente tiene sus cálculos, las fechas judiciales que le afectan de manera directa, la más que segura vuelta de Puigdemont y su influencia en la vida política catalana, la crisis de la vivienda y la situación de una Ceuta que ya nunca volverá a ser la misma aún cuando todos los que entraron se marcharan, son algunos hitos que, con toda seguridad, el jefe del Ejecutivo tiene que evaluar y valorar a la hora de apretar el botón rojo.

Todas las encuestas privadas auguran una derrota segura del socialismo y lo que no deja de ser un drama para los partidos a su izquierda que han sido vampirizados por el propio socialismo de Sánchez. Solo el CIS de Tezanos para sorpresa de nadie augura una subida electoral del denominado sanchismo. Una subida que ni los propios sanchistas se creen.

Realmente no hay, en el horizonte más inmediato, una fecha buena para la convocatoria electoral pero sean cuando sean no hay que dar nada por hecho. Es sorprendente la cantidad de gente que aún dando por hecho una subida clara del PP, no descarta que Pedro Sánchez vuelva a gobernar. Y en política nunca nada se puede descartar. Una cosa son las encuestas y otra las urnas y a lo que digan es a lo que hay que estar.

Insistir, como hace el PP, en pedir elecciones, es un discurso muy manido, repetido demasiadas veces que los socialistas reciben con satisfacción alegando que como no tienen propuestas "no tienen otra cosa que decir ".

La figura de Sánchez está muy dañada. Ya ni sus socios están dispuestos a una travesía en silencio pero el Presidente tiene a su favor que gritan, protestan, discrepan, pero ahí siguen y "entre Sanchez y un gobierno con VOX, a la hora de la verdad quienes hoy en las encuestas dan el triunfo a la derecha, veremos que pasa cuando tengan que de decidir en el secreto de las urnas".

Y sin que exista, hoy por hoy, una buena fecha para la convocatoria de elecciones, la gran baza electoral será la ya sabida: o yo o el horror. Pero Rufián tiene razón. Con eso, probablemente, no sea suficiente, pero ahí está Pedro Sánchez, con imaginación suficiente, para,poco a poco, ir modificando el rumbo de su política. No sería la primera vez. Del no a la amnistía, amnistía. De entregar a Puigdemont ante los tribunales a que, antes de Navidad, se pasee por las Ramblas y, de ser un ataque a la integridad territorial de España por parte de Marruecos, aunque no lo diga pese a que lo sabe, hemos pasado a una crisis humanitaria que, sin duda, lo es y que hay que resolver con la eficacia, rapidez y atención que no se tuvo durante el mes de Agosto.

Es probable que el Presidente no sepa cuándo va a convocar, pero lo que sí sabemos todos es que como alquimista de la política no tiene rival y lo veremos, eso si que es seguro.