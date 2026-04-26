Carmen Tomás.- Dónde está el dinero

MADRID 25 Abr (EUROPA PRESS)

Han pasado ya cinco años desde la llegada de los fondos europeos y la pregunta sigue siendo incómoda: ¿dónde está el dinero? En este tiempo se han sucedido anuncios grandilocuentes, planes estratégicos y discursos oficiales que prometían una transformación histórica del modelo productivo español. Sin embargo, la realidad se impone y dato mata relato. Y no es una sospecha reciente. En 2023, una delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo visitó España para evaluar la gestión de los fondos. Su presidenta, la alemana Monika Hohlmeier, abandonó el país con una sensación clara de desconcierto. Llegó a reconocer públicamente que se marchaba sin saber el destino del dinero. Aquella afirmación, que en su momento pudo parecer exagerada, hoy es una verdad como un templo.

Un informe publicado está semana por Funcas asegura que, de los 71.366 millones de euros recibidos hasta 2025, se ha comprometido aproximadamente el 80%, pero el gasto real, medido en términos de Contabilidad Nacional, apenas alcanza el 55%. Es decir, en torno a 39.000 millones. Y lo más preocupante, "el efecto transformador de los fondos en la economía aún no se ha materializado". Este dato desmonta uno de los pilares del relato oficial. Si bien los fondos han contribuido entre un 10% y un 14% al crecimiento medio anual del PIB entre 2021 y 2025, su capacidad para cambiar la estructura económica sigue siendo limitadísima.

Además, no solo se ha devuelto parte de los fondos, sino que ha renunciado a utilizar los préstamos disponibles, argumentando que España podía financiarse más barato en los mercados. Una decisión discutible entonces, y aún más cuestionable a la luz de la situación fiscal actual. De hecho, la AIReF y el Banco de España ya han señalado que debería acometerse un ajuste de al menos 10.000 millones de euros para cumplir con los compromisos.

Con todo, el presidente del Gobierno ha planteado a sus socios en Chipre ampliar los fondos europeos y relajar las reglas fiscales. Pedir más recursos cuando no se han gestionado adecuadamente los ya recibidos es incoherente y erosiona la credibilidad institucional. La cuestión ya no es únicamente cuánto dinero llega, sino cómo se utiliza y cómo se controla. Cinco años después, persiste opacidad, ejecución parcial y ausencia de resultados transformadores. Quizá la conclusión más certera siga siendo aquella pronunciada por Hohlmeier en 2023: seguimos sin saber dónde está el dinero.