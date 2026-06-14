Victoria Lafora.- El secreto de las joyas

MADRID 13 Jun. (OTR/PRESS)

Las fotografías de las ostentosas joyas, que Zapatero guardaba en la caja fuerte de su despacho, dejaron claro que no eran baratijas ni formaban parte del "ropero" de su mujer, Sonsoles Espinosa, quien, por cierto, (miren las fotos) viste de forma discreta y es difícil verla con algún colgante en el cuello.

Primero se intentó justificar diciendo que eran bisutería y, como la apariencia lo desmentía, se pasó a la versión de herencia familiar. Ambas cosas lo único que prueban es que a Zapatero jamás se le pasó por la cabeza que podrían acabar en manos de la Guardia Civil.

Quizás, lo peor de todo, no es el presunto delito de tener esa fortuna en esmeraldas y zafiros no declararlo y pagar impuestos, lo grave es que se van a convertir en la prueba incontestable de los ingresos que el expresidente del Gobierno consiguió con sus "mediaciones" con empresas y dirigentes extranjeros.

También la sospecha de que los collares y pulseras, de una ostentación que hacía imposible su lucimiento en actos públicos, era simplemente una forma de pago más fácil de ocultar a al fisco.

El origen de las joyas tiene también su importancia porque era con Venezuela y China con quien más se relacionó y ambos son vergonzosas dictaduras. Éticamente incompatible con la defensa de los derechos humanos que tanto pregonaba el dirigente socialista en cada campaña electoral.

En su comparecencia ante el juez, este mismo mes, va a tener muy difícil minimizar el hallazgo de su caja fuerte porque las joyas están ahí, a la vista de todos. Sus abogados preparan toda una batería de alegaciones para anular pruebas de conversaciones de teléfonos móviles y demás. Pero insisto, los collares, más propios de las "joyas de pasar" de una monarquía, existen.

De momento el juez ha decidido imputarle también por delito fiscal para impedir una regularización. Así que otra causa más en su complicado futuro judicial.

Las joyas secretas han acabado también con esa imagen de bonachón, con el repetido gesto de dibujarse la ceja con un dedo, de aquel que siendo presidente del Gobierno se preguntaba porque el, y no cualquier otro ciudadano, había llegado a la Moncloa. El abultado patrimonio que se sospecha ha acumulado dibuja, por contra, una gran habilidad con los "negocios".

¡Que habilidad la de Pedro Sánchez de rodearse de los peores!