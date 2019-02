Carmen Tomás.- Elecciones o elecciones

Publicado 13/02/2019 8:00:57 CET

La filtración el lunes a la Agencia EFE sobre un adelanto de las elecciones generales al 14 de abril ha suscitado todo tipo de hipótesis. Unos han pensado que era una artimaña del gobierno para avisar a los independentistas: o retiráis las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos o Sánchez convoca elecciones. Otros creen que, si no se retiran esas enmiendas y las cuentas se devuelven, el gobierno tiene muy difícil seguir la legislatura al quedarse sin apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, los hay también que piensan que el presidente no quiere de ninguna manera tirar la toalla e ir a elecciones.

La verdad es que la encrucijada de Sánchez, el resistente, es de órdago. Si le retiran las enmiendas podremos pensar que habrá sido a cambio de algo y ese relato será muy complicado de parar. La opinión pública está convencida de que ya se han hecho demasiadas cesiones y no está dispuesta a pasar ni una más. Es difícil, imposible diría yo, saber qué va a hacer el presidente. Sin embargo, hay algunos datos encima de la mesa que podrían inclinar la balanza hacía las elecciones. Quizás no el 14 de abril, pero sí en ese mes. Por ejemplo, el 19 de abril se presenta el libro de Pedro Sánchez "Manual de Resistencia". No parece muy coherente presentarlo después de haber convocado las elecciones. Además, aunque la fecha tenga mucho simbolismo republicano, es inicio de Semana Santa y los ciudadanos se dispersan con lo que eso supondría de aumento de la abstención.

En cuanto al "superdomingo", que cuenta con bastantes adeptos, no interesa sin embargo a los miles de candidatos socialistas, convencidos de que Sánchez es más un lastre. Sólo hay que mirar a Andalucía y a Susana Díaz. La pista que, a mi modo de ver acerca las elecciones, son tres twits que Sánchez colgó ayer. En ellos plasma ya el relato que nos acompañará hasta las elecciones: he intentado revertir las políticas de Rajoy y dialogar con el separatismo, pero nada ha dado resultado. No me han dejado. La España cabal dará un paso adelante. La solución podría conocerse mañana.