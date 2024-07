Carmen Tomás.- ¿También el Banco de España?

MADRID, 14 Jul. (OTR/PRESS) -

Pedro Sánchez parece decidido a nombrar a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Era una de las pocas instituciones sin colonizar, pero parece que la decisión está tomada sin tener en cuenta, por supuesto, la opinión que ha suscitado en el mundo financiero, en la oposición e incluso en el propio banco emisor. De nuevo las puertas giratorias se han puesto a funcionar sin importarle al Gobierno la necesaria imparcialidad y sobre todo la solvencia del mejor servicio de estudios. Dado el cambio experimentado por el actual ministro de Digitalización y Función Pública y con anterioridad de Seguridad Social y Migraciones va a ser complicado no dudar de las opiniones que pueda verter desde el organismo.

Todo el mundo recuerda los primeros años de Escrivá al frente de la AIReF. Sus informes sobre subvenciones y gasto público fueron muy alabados al poner de manifiesto el escaso seguimiento que se hacía en este país de las millonarias subvenciones e incluso la ineficiencia de miles de millones de gasto público. Eso sí también se recuerda como sus últimos pasos en el organismo fiscalizador fueron bien distintos. Quizá estaba preparando su entrada en un hipotético entonces gobierno socialista. La cuestión es que degradó la imagen de seriedad, compromiso y competencia de la que gozaba.

Su paso por la Seguridad Social no fue muy distinto. Sus ideas sobre la necesaria reforma del sistema público de pensiones se le olvidaron demasiado pronto para finalmente hacer unas reformitas que no han conseguido de ninguna manera ni la solvencia ni la transparencia necesaria. Tampoco su gran idea del Ingreso Mínimo Vital ha sido positiva. De los 500.000 ciudadanos que recibirían de oficio esta prestación, pasamos a la necesidad de que un autobús recorriera España cazando a lazo a los posibles beneficiarios para acabar en un informe de la AIReF de esta semana pasada en el que se asegura que apenas el 17% de las familias más vulnerables recibe el IMV o que dos tercios de los hogares que podrían recibir esta prestación no la reciben. No parece un excelente currículum a la altura de anteriores gobernadores del Banco de España. Veremos si finalmente es el elegido. Lo que parece seguro es que su perfil no es para muchos precisamente el adecuado y menos aún el hecho de que pase directamente desde el Gobierno, algo que, por cierto, parecía que había entendido Sánchez tras el acuerdo sobre la justicia y las puertas giratorias que alcanzó con Feijóo hace apenas unos días.