Cayetano González.- Fichajes

Publicado 19/03/2019 8:02:17 CET

MADRID, 19 Mar. (OTR/PRESS) -

El mercado de invierno para que los clubes de fútbol se reforzaran acabó el 31 de enero y se puede decir que no hubo fichajes sonados. En estos días se ha abierto otro mercado de fichajes, en este caso el de los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Este mercado tiene también su fecha de caducidad, el próximo lunes día 25, día en que tendrán que presentar sus listas completas ante la Junta Electoral. De momento, el mercado se mueve: en el PP, el fichaje más sonado ha sido el de la periodista y escritora Cayetana Álvarez de Toledo, que será la cabeza de lista de los populares por Barcelona. Cayetana se ha distinguido en los últimos años por hacer frente con firmeza y determinación al desafío secesionista impulsado por los partidos independentistas de Cataluña. Otros fichajes populares de los últimos días han sido el de Juan José Cortés, cuya hija, Mari Luz, fue asesinada en el 2008, y el del periodista Pablo Montesinos. El primero será cabeza de lista por Huelva y el segundo, por Málaga. En Ciudadanos también ha habido movimientos: Rivera ha anunciado la incorporación a la lista de Madrid del ex-vicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto y del abogado del Estado, Edmundo Bal, que fue purgado por Sánchez, al oponerse a rebajar el delito de rebelión que en su opinión sí habían cometido los políticos catalanes que ahora están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Dos buenos fichajes, de dos personas procedentes de campos tan distintos como el mundo de la empresa y el de la abogacía. En el PSOE, más que fichajes, lo que ha habido ha sido "purga" por parte del ahora todopoderoso secretario general. Con el objetivo de formar un grupo parlamentario que le sea fiel y donde no haya críticos, Sánchez ha hecho una buena criba de las propuestas que han llegado a la dirección federal socialista procedentes de territorios como Andalucía y Aragón. La todavía lideresa socialista andaluza, Susana Díaz, no pudo ser más clara al respecto de esa limpia: "tomo nota" dijo el pasado sábado a la entrada de la reunión del Comité Federal del PSOE que dio el visto bueno a las listas. En cuanto al partido emergente, VOX, también ha realizado varios fichajes: el escritor e intelectual José María Marco para el Senado por Madrid; el ex-diputado valenciano del PP, Ignacio Gil Lázaro y quizás lo más llamativo ha sido la incorporación de tres Generales del Ejército en la reserva, como cabezas de lista en Cádiz, Alicante y Castellón. En Podemos, de fichajes ni se habla. Bastante tienen con mantener unido lo que queda y esperar a que vuelva Pablo Iglesias de su baja por paternidad para ver si es capaz de parar la caída en picado que pronostican las encuestas para la formación morada. En definitiva, el mercado de fichajes ha estado animado y de aquí al próximo lunes es posible que haya alguno más.