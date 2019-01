Cayetano González.- Podemos en crisis

Publicado 29/01/2019 8:00:32 CET

MADRID, 29 Ene. (OTR/PRESS) -

Cuando hace cinco años -en enero de 2015- un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid pusieron en marcha una plataforma que acabó convirtiéndose en el partido Podemos, muy pocos pensaban que al cabo de un lustro, ese movimiento político fuera a entrar en una profunda crisis como la que está viviendo en estos días el partido liderado, de momento, por Pablo Iglesias.

En los últimos meses ya se habían encendido algunas señales de alarma, por los problemas internos que Podemos tenía en diferentes puntos de España: Navarra, La Rioja, Aragón, País Vasco, incluso en Andalucía. Pero lo que le ha dado la puntilla ha sido la decisión de uno de esos profesores-fundadores, Iñigo Errejón, de unirse a la actual Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su proyecto de la plataforma "Más Madrid" y presentarse bajo ese paraguas como cabeza de lista a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

La decisión de Errejón le ha hecho un gran roto a Pablo Iglesias y por ende a Podemos. Hasta tal punto que la primera reacción del actual líder de Podemos -de baja paternal desde hace unas semanas- fue anunciar que su partido plantaría cara al tándem Carmena-Errejón con una candidatura propia, algo que de momento no se ha confirmado, y que además está suscitando enormes dudas en las filas de Podemos. De hecho, su secretario general en Madrid, Ramón Espinar, también ha decidido quitarse de en medio y dimitir de todos sus cargos, ya que no era partidario de ese planteamiento de plantar cara a Errejón. Tradicionalmente, las dos cuestiones que más suelen castigar los ciudadanos a la hora de votar son: la corrupción y las divisiones internas en los partidos. Podemos corre el grave riesgo de recibir un gran sopapo electoral en las elecciones europeas, municipales y autonómicas previstas para el próximo 26 de mayo. A día de hoy, nadie le garantiza que pueda mantener el poder en Ayuntamientos importantes donde ahora gobierna, como es el caso de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, Santiago de Compostela o la Coruña. Teóricamente, la crisis de Podemos debería favorecer al PSOE, más si este partido con su líder Pedro Sánchez a la cabeza, sigue manteniendo posiciones y practicando políticas que si no son, se acercan mucho en diversas cuestiones a las posturas populistas de los podemitas. Pero en ese escenario, también el PSOE corre un grave riesgo, que no es otro que dejar el espacio del centro-izquierda a otros partidos, como Ciudadanos. En definitiva, que la crisis de Podemos no sólo tiene consecuencias internas en esa formación, sino que también puede afectar al conjunto del mapa político. En pocos meses, se podrán comprobar y despejar algunos de estos interrogantes.