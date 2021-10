Charo Zarzalejos.- El lío de los apoyos

MADRID, 25 Oct. (OTR/PRESS) -

Los dos grandes partidos de España tienen un lío compartido. Desaparecida toda posibilidad de que se vuelva a las mayorías absolutas, tanto el PP, que aspira a gobernar, como el PSOE ya en el Gobierno, uno y otro tienen que lidiar con aquellos que les resultan necesarios para forjar mayorías. En el caso del PP, en su momento y si se cumplen las expectativas que les auguran las encuestas, será Vox quien le marque territorio y en el caso del PSOE ya estamos viendo a lo largo de la legislatura que sin Unidos Podemos le cuesta hasta estornudar.

El último episodio que afecta al Gobierno de coalición se ha desatado en las últimas horas. Están muy enfadados los de UP. Les gusto que Sanchez, en Valencia, de manera solemne ,adquiriera el compromiso ante los suyos de derogar la reforma laboral que el PP "impuso sin consenso".

En realidad, Sanchez no dio primicia alguna puesto que esa derogación forma parte del acuerdo de coalición. Aún así, desde UP tomaron nota pero hete aquí que Nadia Calviño, tan vicepresidenta como Yolanda Diaz, ministra de Trabajo, ha hablado de "paquete equilibrado" de reformas que es exactamente lo que se ha enviado a Bruselas. No es eso ,no es eso,dicen desde UP que, muy enfadados , han solicitado una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno.

El último encuentro de esta comisión se produjo en marzo de 2020. En aquella ocasión se debatió sobre la ley del "sí es si" promovida por la ministra Irene Montero.. Miren donde está Irene Montero y miren donde está Carmen Calvo que ha sido la gran derrotada del congreso de Valencia por su defensa del feminismo socialista frente a la ley trans que su joven ex compañera de Gabinete quiere sacar adelante y que todo hace pensar que lo logrará con el apoyo indispensable del PSOE socialdemócrata.

La parte socialista del Gobierno, echando agua al vino, asegura que la coalición funciona perfectamente, que el Ejecutivo está fuerte. Es decir, que no va a pasar nada. Y no les falta razón . En parte porque las pretensiones de UP se han visto ,en más de una ocasión, absolutamente satisfechas_ ha ganado Montero sobre Calvo- y en parte, y esto es lo sustancial, porque saben los socialistas que UP de ninguna de las maneras va a romper la coalición porque "nunca se ha visto en otra. Quien le iba a decir a Belarra que llegaría a ministra", asegura un destacado dirigente socialista.

La última palabra la va a tener el Presidente del Gobierno, que para eso es Presidente. Será interesante ver como salda este conflicto entre socios. Como salva a Calviño y explica a los que le aplaudieron en Valencia que derogación si, pero no tanto que será al final lo que, probablemente, ocurra. Al tiempo, será Ione Belarra la que encontrará la dialéctica necesaria para vestir un muñeco , el de la derogación de la reforma laboral que no será tal. Si realmente se sienten tan enfadados como dicen, si el PSOE no cumple, si Nadia Calviño se mete donde no debe, la solución la tienen bien fácil: que abandonen el Gobierno y, naturalmente, esto no va a ocurrir de ninguna de las maneras.

Si el PP gana las elecciones y necesita de Vox que vaya tomando nota de cómo se gestionan los desacuerdos que al final no van más allá de algunos sonoros y pasajeros enfados.