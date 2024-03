Charo Zarzalejos.- El poder es la cuestión

MADRID, 8 Mar. (OTR/PRESS) -

Momentos antes de que se iniciara el debate en comisión de la ley de amnistía, el ministro Felix Bolaños no cabía en sí de satisfacción. El acuerdo alcanzado con Junts y ERC por parte del PSOE es un dechado de virtudes: garantiza la convivencia, el reencuentro, el diálogo entre diferentes, supera la judicialización de la justicia... en fin, un hito histórico de nuestra democracia.

Si esto es realmente así no deja de resultar sorprendente que no lo hubieran pensado antes, que no hayan caído en la cuenta de que algo que estaba a su alcance como era lograr ese acuerdo histórico no se haya abordado mucho antes. Incomprensible e incluso irresponsable que se haya tardado tanto en encontrar el instrumento que garantiza la convivencia.

La verdad verdadera es que si se ha abordado ahora la amnistía es porque, en el fondo, se trata de una cuestión de poder y solo de poder. Sin los siete votos de Junts no hay legislatura y, ante esa perspectiva, es cuando se cae en la cuenta de que la amnistía es el instrumento que faltaba para perfeccionar nuestra democracia.

Está bien testado que son miles y miles de ciudadanos españoles que rechazan la amnistía pero son muchos más los que no soportan tanto teatro, tanta falsa épica, tanta generosidad sobrevenida. Cuanto mejor hubiera sido la verdad: hacemos lo que hacemos porque de lo contrario no gobernamos y esa es la única razón cierta de una ley redactada de acuerdo con sus beneficiados sin que por parte de estos se haya producido ni una sola declaración que apunte a ese nuevo tiempo del que hablan los socialistas.

Es compresible la satisfacción de Bolaños. O había a acuerdo o adiós legislatura. Y legislatura, de momento, aguanta y aquí es donde esta el valor auténtico de la ley de amnistía que no es otro que el valor instrumental para que la legislatura no descarrile. Junts lo sabe y por eso ha estirado la cuerda hasta el límite pero evitando en todo momento que se rompiera. Puigdemont sabe que nunca va a tener una oportunidad como la que le ha brindado Pedro Sánchez y este sabía desde el famoso "somos más " de la noche electoral que esto sólo sería cierto con Junts. Nada une más que la necesidad compartida.

De lo declarado en los últimos días tanto por la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, como por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegria, asegurando ambas que los socialistas no se iban a mover de lo ya decidido en la propuesta rechazada en su día por Junts, a la realidad hay, por lo menos, pequeñas diferencias. Ambas deberían ir tomando nota porque en Madrid esquivan como pueden las preguntas de los periodistas y en el avión, al otro lado del Atlantico, el Presidente les desmiente y anuncia cambios que nunca se iban a producir. No es la primera vez y no será la última.