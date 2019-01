Charo Zarzalejos.- El poder de las instituciones

Publicado 18/01/2019 8:02:04 CET

MADRID, 18 Ene. (OTR/PRESS) -

¿Se acuerdan de cuando Pablo Iglesias quería asaltar los cielos?. ¿Se acuerdan de como llegaron con la pretensión de cambiarlo todo?. ¿Se acuerdan de como ellos pusieron una enmienda a la totalidad a todo lo realizado porque con ellos empezaba un nuevo mundo?. Poco o nada ha quedado de todo ello y es que una cosa es realizar proclamas en las calles y otra, muy distinta, entrar en las instituciones y en ellas defender sus postulados.

Sería absurdo negar que la aparición de Podemos no ha sido un hecho relevante en la política española. Que se lo pregunten sobre todo al PSOE que después de momento de pánico ha logrado conjurar el famoso sorpasso. Pasado el tiempo, lo cierto es que Podemos cada día se aleja más del poder.

Esto mismo va a ocurrir con VOX. Saben o deberían saber sus dirigentes que la mayor parte de sus pretensiones ya no tienen cabida en nuestras instituciones. Ningún parlamento autonómico, y mucho menos el Congreso o el Senado darán nunca el apoyo necesario a sus pretensiones más estrambóticas. Es cuestión de tiempo y de serenidad para comprobar hasta que punto VOX debe poner los pies en la tierra, renunciar a sus máximos que no tienen cabida en nuestra vida democrática si es que de verdad quieren ser alguien en política.

Muchos sectores de la opinión pública están enfadados. Unos por la crisis y apoyaron a Podemos y otros, según dicen, porque están hartos de lo políticamente correcto y se van a VOX. No ser yo quien discuta este análisis pero si algo hay seguro es que incluso los enfadados de un lado y de otro, al final no se encuentran cómodos en posiciones extremistas, en territorios en los que no existen los grises. En política, las mejores soluciones son aquellas que surgen de la moderación.

Andalucía va a ser un buen escenario para comprobar, una vez más, el valor de las instituciones, en este caso del Parlamento. En una democracia consolidada como la nuestra, los partidos políticos se ajustan a esas instituciones y no al revés. Esto es todo una garantía para evitar en España las estridencias, las ocurrencias y los adanismos.

Hoy se abre la puerta grande del Parlamento andaluz para el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta y allí se inicia un cambio de época y el estreno de una fuerza política como Vox que más pronto que tarde tendrá que elegir entre la moderación o la irrelevancia.