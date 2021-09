Fermín Bocos.- Atrapado por su ambición

MADRID, 11 Sep. (OTR/PRESS) -

Aunque aspira a perpetuarse, Pedro Sánchez vive al día. Si antes de ayer tuvo que devolver a los separatistas el favor de la moción de censura pagando el peaje de los indultos a los condenados por sedición, hoy, en puertas de que se reúna la famosa "mesa bilateral" entre el Gobierno de España y el de la "Generalitat", juega a distanciarse. Sabe por las encuestas, y porque no puede dar un paso fuera de La Moncloa sin que le reciban con abucheos, que su popularidad está muy mermada y necesita hacerse perdonar. Las reclamaciones de los separatistas, el "tema catalán", aburre, pero está ahí y Sánchez necesita aparentar que ya no va con él.

Como si tal escapada fuera posible vista la precariedad parlamentaria de su partido, necesitado del voto de ERC para aprobar los Presupuestos y seguir, seguir adelante. Que en Sánchez, más que un objetivo, es un obsesión. Por eso su entorno mediático siembra dudas acerca de si asistirá a la reunión de la "mesa bilateral" -como le exigen los separatistas- o, si no participará directamente con el fin de no seguir desgastándose ante un parte considerable de la opinión pública muy sensible y contraria a seguir haciendo concesiones a los separatistas. Quienes, para que quede claro que no han renunciado a nada, han fijado 2030 como fecha tope para celebrar un referéndum definido como de autodeterminación. Porque ese es su objetivo de siempre al que ninguna de las concesiones que han obtenido de Sánchez les ha hecho renunciar.

Hemos visto que los indultos tan generosamente concedidos no han desarmado al movimiento independentista. Ni han servido para que acepten la Constitución ,ni les ha reconciliado con la Monarquía. Por eso, aunque ahora Sánchez amague con la distancia -ni siquiera mencionó el "tema catalán" en la alocución con la que inauguraba el curso político- y filtre que puede no estar presente en reunión de la "mesa bilateral", para conservarse a sí mismo, volverá a ceder. Acabará cediendo porque aunque la otra parte es tan insolidaria como insaciable les necesita Ahora, haciendo ver que se distancia de Pere Aragonés, sólo pretende ganar tiempo, pero sabe que no se puede escapar porque está atrapado por su ambición.