Fermín Bocos.- Cuando Sánchez sea olvido

MADRID 3 Dic. (OTR/PRESS) -

"Hay una sensación en el PSOE de que la etapa Pedro Sánchez está finalizando". Son palabras del ex ministro socialista Jordi Sevilla, uno de los pocos dirigentes que apoyó la candidatura de Pedro Sánchez en el transcurso de los borrascosos días que dividieron al partido durante el proceso de primarias para elegir al secretario general.

Apoyó al joven y defenestrado Sánchez mientras algunos de los que hoy sobreactúan como "sanchistas" y se sientan en el Consejo de Ministros optaban por Susana Díaz. Quiere pues decirse que quien se atreve a decir en voz alta lo que según él también comparten otros en el seno del partido no parece fruto del resentimiento. La crítica de Sevilla es una radiografía del porqué del desencanto que dice detectar en una parte de los militantes del PSOE.

"El PSOE no existe es cada vez más Pedro Sánchez". Se ha podemizado: "No tenemos un gobierno socialdemócrata, tenemos un gobierno populista". En el transcurso de una entrevista en Onda Cero que no tuvo desperdicio identificó la razón de su malestar. Como socialista dice sentirse cabreado porque ve que los votos de los diputados del PSOE se están poniendo al servicio de lo que piden Junts, Podemos y Sumar. La crítica a la deriva en la que está instalado Sánchez desmonta el pretendido progresismo del Gobierno al que acusa de estar vendiendo como progresistas medidas que él no ve que no sean tales porque -según dice- estamos viendo que la desigualdad social está aumentando en España. Prueba de esa desigualdad es que en la UE nuestro país encabeza la lista de pobreza infantil.

¿Cómo plantea Jordi Sevilla el después de Pedro Sánchez? Pues intentando "organizar con calma un movimiento socialdemócrata para que podamos decir que hay otra manera de hacer las cosas y hay una alternativa para abordar los problemas de los ciudadanos". Una muestra de por dónde soplaría el viento si llegara a cuajar sería que le parece más interesante "atraer al PP a una solución al problema de la vivienda que empujar al PP en manos de Vox para acusarle que están en manos de Vox". No hay constancia de acuse de recibo del mensaje por parte de La Moncloa .