Fermín Bocos.- El desdén de Sánchez

MADRID, 9 Jun. (OTR/PRESS) -

El fundamento de la democracia parlamentaria reside en la separación de poderes y el respeto a las instituciones. Junto a la independencia de los jueces, el contrapeso que en todo sistema democrático supone la oposición es un freno contra eventuales derivas autoritarias. La oposición --con sus propuestas y sus críticas al Gobierno-- cumple el papel que tiene asignado en nuestra sociedad.

Desde esa perspectiva, resulta sorprendente que el presidente Pedro Sánchez, en su primer debate con Alberto Núñez Feijóo, nuevo líder del PP, dijera que lo que hace la oposición es "estorbar". Instalado en la autocomplacencia, Sánchez contesta con desdén, le molestan las críticas. Tolera mal el juego democrático y procura alejarse del contacto directo con la gente porque suele ser recibido con abucheos en vez los aplausos que él cree merecer. Es un caso de narcisismo político como no habíamos conocido otro.

En el "cara a cara" en el Senado con Núñez Feijóo, cuando le planteó la necesidad de rebajar impuestos para compensar los efectos de la inflación que está disparando los precios de todo --desde la cesta de la compra a los carburantes-- Sánchez ni le contestó. Se coloca en una posición de superioridad. El desdén con el que trata al primer partido de la oposición contrasta con la actitud sumisa que tiene con sus socios de ERC. Como no sale a la calle porque no suele ser bien recibido, está perdiendo el contacto con los problemas de la gente. Se siente más cómodo en los viajes internacionales --estuvo hace poco en Moldavia, país en el que viven nueve españoles-- y cultiva las relaciones públicas en Bruselas. La llegada de Núñez Feijóo le ha cambiado el paso. Contra Pablo Casado se venía arriba, pero en el último debate se pudo apreciar que ya no las tiene todas consigo. Nos aguardan días muy interesantes .