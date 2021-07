Fermín Bocos.- La lían con las pensiones

MADRID, 3 Jul. (OTR/PRESS) -

Resulta irónico que aduciendo criterios de sostenibilidad --léase que los dineros no alcanzan-- el Gobierno que más ministerios acumula -23- y más asesores a dedo tienen contratados -1.212- nos salga ahora con una propuesta que afectaría a nueve millones de personas que para cobrar su futura pensión tendrían que optar entre retrasar la jubilación o aceptar una reducción de la cuantía.

En palabras del ministro José Luis Escrivá, expresadas con la jerga que se utiliza cuando se quiere diluir el posible rechazo que genera una propuesta, el nuevo mecanismo de equidad inter generacional que sustituirá al factor de sostenibilidad producirá -según él- un ajuste moderado sobre la pensión de los llamados "baby boomers", los nacidos entre finales de los años 50 y principios de los sesenta hasta finales de los 70 debido a que la siguiente generación es más estrecha en número.

Los ministros de éste Gobierno son muy dados a las homilías. Predican mucho pero no con el ejemplo. Hablan de las pensiones como si fuera el Gobierno quien pone el dinero. Olvidan que es un derecho adquirido, no una concesión; olvidan o hacen como que no lo recuerdan que el sistema de pensiones está basado en la solidaridad inter generacional. QuE cada futuro pensionista ha cotizado durante cuarenta o más años para que llegado el tiempo de su jubilación poder cobrar la pensión que le corresponde. En ése sentido cualquier discriminación es rechazable. Los vaivenes que se traen los políticos con las pensiones no serían tales de verse ellos mismos afectados.

Deciden sobre los demás a sabiendas de que a ellos no les afecta. Sí se trata de ahorrar o de que el Estado no se siga endeudando podrían empezar por dar ejemplo reduciendo el número de ministerios y contando con los profesionales que son funcionarios ahorrándonos la contratación de asesores que en mucho casos son enchufes directos de compañeros de partido. Sí así lo hicieran, resultarían más creíbles algunas de los proyectos que anuncian.