Fermín Bocos.- Una oportunidad para el PP

Publicado 08/10/2019 8:02:10 CET

MADRID, 8 Oct. (OTR/PRESS) -

Los bandazos políticos de Albert Rivera -pasar de llamar "banda" al PSOE a anunciar que tras las elecciones levantaría el veto a Pedro Sánchez- le están pasando factura a Ciudadanos en las encuestas. A un mes de las elecciones será difícil que el partido naranja pueda revertir esa percepción negativa de una parte considerable de aquellos que les votaron en los comicios de abril. A la vista del panorama que presentan los sondeos el anunciado declive de Ciudadanos podría beneficiar en gran medida al Partido Popular. Sin descartar que quienes repudian los vaivenes que ha venido dando Albert Rivera acaben optando por la abstención.

Todo son conjeturas pero proyectando los datos que suministran las encuestas alumbran un escenario novedoso que convierte al PP de Pablo Casado en inopinado protagonista de una posible recuperación electoral por encima de cuanto se había especulado tras la fuerte derrota sufrida por los populares en las elecciones de abril. La recuperación de los populares tendría que ver con el retroceso de Ciudadanos y también con la moderación introducida por Pablo Casado en los discursos de campaña. Una moderación en el mensaje político -claramente orientado hacia posiciones centristas- que se refleja también en algunas de las decisiones adoptadas a la hora de confeccionar las listas de candidatos al futuro Parlamento. Llevar como llevará Casado a Ana Pastor -ex presidenta del Congreso y ex ministra de Fomento- de "número dos" en su lista por Madrid al tiempo que se anuncia las recuperación de algunos dirigentes que fueron importantes en la etapa anterior, es algo más que un guiño al llamado sector "marianista" del partido. Sector que había quedado preterido en los compases iniciales de la nueva presidencia del partido cuyos primeros nombramientos habían recaído en afines al legado del ex presidente José María Aznar. Pablo Casado vislumbra una oportunidad de remonta el 10 de noviembre y para conseguirlo necesita contar con todos los votantes tradicionales del Partido Popular. Los que le dieron mayorías antes de la implantación de Ciudadanos y los que se fueron tras el surgimiento de Vox. Al decir de las encuestas tendría el viento a favor para lograr un Grupo Parlamentario sólido que podría incluso rebasar el centenar de diputados. Ya digo que son conjeturas pero ahí está los resultados de las encuestas. Pronto veremos en qué queda la cosa.