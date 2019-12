Fermín Bocos.- Rajoy superventas

Publicado 26/12/2019 8:00:48 CET

MADRID, 26 Dic. (OTR/PRESS) -

Mariano Rajoy triunfa después de decir adiós a la política. Su libro de memorias --'Una España mejor'-- se ha convertido en un 'bestseller'. Lleva semanas encabezando la lista de libros más vendidos. Tiene mérito. Doble, si bien se piensa, visto lo poco que se lee en nuestro país y lo raro que resulta que un libro escrito por un político alcance elevadas cotas de venta. Nadie sabe cuál es la fórmula del éxito a la hora de publicar un libro. Ni es suficiente que esté bien escrito, ni que tenga una adecuada promoción. Es el público quien convierte un libro en superventas de la misma manera que el mar es quien dice cuando un barco es bueno. En el mundo de los libros acertar es un albur.

Quizá en el caso de Mariano Rajoy el éxito de su libro obedezca a claves especiales. La primera de todas es que Rajoy era --y cabe suponer que sigue siéndolo-- una persona querida por los miles de simpatizantes del Partido Popular. Obvio resulta señalar que en paralelo había cultivado con ironía a sus adversarios. Hay otro aspecto que podría arrojar luz sobre la cuestión de fondo: el éxito del libro quizá tenga algo que ver con su salida forzada de la política. La moción de censura que le descabalgó sembró irritación y desconcierto entre los millones de votantes del PP. Es probable que muchos percibieran la maniobra como una forma aviesa de hacer política.

La traición de los diputados del PNV --le engañaron hasta un minuto antes de la votación-- y la fama de arribista con la que Pedro Sánchez se acomodó en La Moncloa han dejado en mucha gente un poso de resentimiento. Comprar el libro puede que haya sido una suerte de operación de desagravio hacia un Mariano Rajoy que según propia confesión --por ahí transitan en buena parte las memorias-- realiza un balance positivo de sus años como Presidente del Gobierno. Reconoce que los casos de corrupción fueron el "talón de Aquiles" del PP y se apunta el mérito de haber impedido que España fuera intervenida a la manera como lo fueron Irlanda, Grecia y Portugal. El libro no destila rencor hacia nadie. De quienes no quiere acordarse --caso de José María Aznar-- apenas habla y guarda un elegante silencio en relación con otros que dentro del propio PP estuvieron tentados de traicionarle. Se le ha visto relajado en los actos de promoción del libro y no parece sentir nostalgia del famoso colchón de La Moncloa que con tanta celeridad se apresuró a cambiar Pedro Sánchez.