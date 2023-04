Fermín Bocos.- Sánchez, resta

MADRID, 13 Abr. (OTR/PRESS) -

Cómo estarán las cosas por dentro en el PSOE para que algunos de los barones -el aragonés Javier Lambán o el castellano-manchego Emiliano García-Page- estén dando entrevistas en las que no ocultan que, durante la campaña electoral que se avecina, prefieren no contar con Pedro Sánchez, por entender que no les conviene que los electores, en vez de juzgar la política de sus respectivos gobiernos autonómicos, vayan a votar en función del rechazo que en algunos sectores de la sociedad provoca la política del Gobierno central.

Es un hecho llamativo. Basta con recordar que, así que llegaban los comicios locales o regionales, a Felipe González se lo rifaban en las agrupaciones del PSOE para asegurar el lleno en los mítines y los titulares en los telediarios y otro tanto sucedía con José María Aznar en el caso del Partido Popular. Hasta Mariano Rajoy acumulaba peticiones para acudir como estrella invitada a los mítines de los candidatos locales y autonómicos del PP porque el personal apreciaba sus toques de humor. Con Rodríguez Zapatero, la cosa decayó porque el grado de impopularidad que acompañó los últimos tiempos de su segunda legislatura aconsejó a los organizadores de las campañas que prescindieran de su presencia en los actos públicos. Algo parecido a lo que acontece con Pedro Sánchez.

El temor de los barones y el de algunos alcaldes que aspiran a la reelección es que el próximo día 28 de Mayo los electores voten mirando más a La Moncloa que a la labor de los consistorios y gobiernos regionales. Pudiera ser un temor infundado pero parece que temen que una parte del personal vote en clave nacional. Sería la sombra del "que te vote Chapote" o, como ocurrió antes de ayer en Segovia, cuando un grupo de activistas supuestamente de izquierdas intentaran reventar un mitin en el que participaba Pedro Sánchez acusándole de "traidor" a cuenta del volantazo dado en la política sobre el Sáhara. Los candidatos de mayo quieren que los paisanos les juzguen por sus obras en la comunidad o en los ayuntamientos, no que voten pensando en el fiasco de la ley del "solo sí es sí", los indultos a los golpistas de "procés" o la rebaja de las penas por malversación a los sediciosos separatistas. Entienden que Sánchez en vez de sumar, resta. Y, como son ellos quienes se la juegan el 28 de Mayo, ya no lo disimulan.