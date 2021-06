Fermín Bocos.- Las vacunas y la envidía

MADRID, 10 Jun. (OTR/PRESS) -

¿Hay alguien a quien pueda molestar que la veintena de jugadores que forman parte de la Selección Española de Fútbol pudieran ser vacunados contra el covid 19 y así poder hacer frente, sin riesgo de contagios, a los encuentros previstos con las selecciones de otros países?

La respuesta es que sí: hay ciudadanos españoles a quienes no sólo les molesta sino que truenan en las redes sociales por considerar que se trataría de un privilegio. Estamos hablando de veinte a lo sumo treinta vacunas -sí contamos a los preparadores- que pondrían a salvo o cuando menos reducirían las posibilidades de contagio salvando así el calendario de encuentros previstos.

Cerca de diez millones de personas ya han sido vacunadas en España y la operación sigue a buen ritmo. Vacunar a los jugadores de la Selección que en el plano de los simbólico nos representan a todos habría evitado lo que ya es un hecho: dos de ellos, Sergio Busquets y Diego Llorente han dado positivo, circunstancia que abre una incógnita acerca del futuro de la participación española en el campeonato mundial.

Aunque no se puede generalizar -cada español es un mundo y no les conocemos a todos-, a mi modo de ver que tengamos abierta una polémica acerca de esta cuestión, sólo puede deberse a un mal muy español, un mal que viene de siglos atrás. Me refiero a la envidia, al pesar que invade a ciertas personas por el bien ajeno. Ya digo que es mal que viene de muy atrás. Quevedo alertaba acerca del origen de la cosa diciendo que se debía a que la tajada que un español se llevaba a la boca dejaba en ayunas a los demás.

Es mal de resentidos y vivimos tiempos en los que hay mucha gente que se siente maltratada por la sociedad o por la vida. Pero pensar que vacunar a la veintena de futbolistas que forman la Selección puede ser motivo para que aflore tanto resentimiento abre las puertas a la melancolía. A la nostalgia o añoranza de otro país. Y también de otros políticos, ministros como la titular de Sanidad o el de Cultura y Deporte, que están tardando en facilitar la vacunación de los jugadores de la Selección y salir a explicarlo sin temor al qué dirán -en las redes o en el bar- los envidiosos de turno.