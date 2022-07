Fernando Jáuregui.- Feijóo, ganador del Debate sobre el Estado de la Nación

MADRID, 12 Jul. (OTR/PRESS) -

¿Se puede ganar un debate cuando, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo, no se participa en él? Sí. A veces la ausencia, cuando es notable, clamorosa, es mejor que algunas presencias en foros inconvenientes. Y el debate sobre el estado de la nación se presenta como potencialmente tóxico. Ello le permitirá al presidente del Partido Popular, que sale muy favorecido en las encuestas, valorar y apostillar 'a posteriori' lo dicho y lo no dicho en el debate parlamentario más importante de los últimos siete años. Importante, sí, pero que lamentablemente no valdrá, seamos realistas, para casi nada.

Aseguran que los debates sobre el estado de la nación los gana siempre el presidente del Gobierno, con tiempo ilimitado para sus intervenciones y con la oportunidad de sacar conejos, en forma de anuncios de leyes y medidas, de la chistera. Lo que ocurre es que en esta ocasión, y si exceptuamos la magnífica oportunidad de recordar la 'cumbre' de la OTAN -y a buen seguro Pedro Sánchez no va a desperdiciarla, claro--, el propio Sánchez se lo ha puesto todo en contra: desde pactar con Bildu una ley de memoria histórica, cosa que va a gustar muy poco en Zamora, Socuéllamos, Huelga o Torrelavega, por poner algunos ejemplos, hasta los coletazos del aún inexplicado caso Pegasus o, mejor, casos Pegasus, con el misterioso espionaje del mismísimo teléfono presidencial.

O lo del giro sobre el Sahara sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. O la muy desafortunada estrategia de, siendo el personaje más poderoso del país, atreverse a culpar a poderes ocultos, pero fácilmente imaginables aun sin puro ni cenáculos, de todos los males, al menos de todos los males que afectan al señor Sánchez y a su bastante dividido, digan lo que digan, Gobierno. Así que con Feijóo --que allí estará, silente, sentado en escaño prestado, al menos el primer día del debate-- o sin Feijóo, los portavoces de la oposición lo tienen fácil. Y tengo para mí que esta vez va a ser un 'todos contra Sánchez', incluyendo a los partidos -y más le vale al presidente que le critique hasta la coalición 'abertzale' Bildu, que, al pactar con Sánchez, le hará perder las próximas elecciones--.

Ya sé que el inquilino de La Moncloa aportará alguna sorpresa 'benéfica' en sus intervenciones. Pero ni eso ni el recuerdo del abrazo con Biden le va a bastar esta vez, me parece. Sale, con las encuestas desfavorables como heraldos, como perdedor. Otra cosa es que su indudable habilidad para remontar corrientes adversas pudiera salvarle una vez más. Pero pienso que Feijóo, que se reservará presumiblemente para la estocada final ya fuera del debate, sabe que la tendencia, ahora, le es favorable. Y no solo porque lo digan, para lo que valgan, las sacrosantas encuestas.