Fernando Jáuregui.- Más perdido que un montañero en la Puerta de Alcalá

MADRID, 24 Mar. (OTR/PRESS) -

Perdone esta incursión en el terreno de lo personal, pero pronto comprobará que lo exige el guión: me encuentro recluido en casa, afectado por el Covid. No puedo salir a almuerzos y desayunos de trabajo, ni a encuentros informativos, ni hablar directamente con las fuentes (por teléfono siempre es más complicado). Mi información estos días se limita a lo que puedo aprehender en los periódicos, en los noticiarios de radio y televisión, Es decir, estos días no soy un profesional del periodismo, sino que soy un ciudadano normal que procura informarse. Lo más posible. Como usted.

Analizo mi situación con el mayor desapasionamiento y objetividad posible y se lo voy a decir de manera palmaria y sin rodeos: estoy hecho un lío. Y la culpa no es, claro, de los periódicos, de papel o digitales, ni de los boletines de radio, ni de los telediarios, que cumplen su papel como mejor pueden. Ni siquiera es culpa de las tantas veces engañosas redes sociales. Es que hay cosas que nadie parece capaz de explicarme, de explicarnos.

Por ejemplo, no entiendo que no se haya llegado áun a un acuerdo con los transportistas -pero ¿qué hace la ministra del ramo?--, ni comprendo por qué no nos detallan qué va a pasar, cuáles son esas medidas qué se van a poner en marcha desde el próximo día 29, para abaratar los precios de la luz, la gasolina y otras energías que consumimos: todo son promesas sin concretar. Y, puestos a estar más despistado que un pulpo en el desierto, y ahora que hablo de desiertos, me tienen que explicar qué diantres es ese lío que se han montado respecto de la variación en la toma de postura sobre el Sahara. ¿Se habló o no con Argelia antes de dar satisfacción a las exigencias marroquíes?¿Nos ha amenazado o no Argelia, irritada con el viraje español favorable a sus enemigos de Rabat, con encarecer o hasta cortar el suministro de gas?.

Y más cosas que no me quedan nada claras: ¿es oficial la postura del Gobierno asegurando que es la extrema derecha la que está tras las manifestaciones de la gente del campo? Me tienen un poco perplejo, porque unos dicen que sí y otros que no, y otros que ni sí ni no...

Tengo otras muchas dudas, porque el Gobierno no acaba de ser tajante, definitivo, sobre las posiciones que adopta ni sobre las previsiones que afectarán a nuestro bienestar (o malestar) . Ni en política económica, ni en sus virajes diplomáticos, ni en casi nada, y mira que nuestra ministra portavoz derrocha locuacidad vana en las comparecencias tras los Consejos de Ministros. Examinando con atención la coyuntura, sospecho que usted debe estar tan perdido como yo, aunque confío en que no esté usted, como yo, varado -atención, por cierto, que tampoco son claros sobre si debemos o no llevar mascarilla, cuando la verdad es que los contagios repuntan--.

Total, que estoy deseando dar negativo para poder volver a salir a la calle, ir a cotillear por los pasillos del Congreso, a ver si me entero de algo más. Me temo que va a ser que no, porque quienes parece que no se aclaran son ellos mismos, los que nos deberían presentar a nosotros un panorama claro y transparente. Señor Sánchez ¿para cuándo esa remodelación ministerial tan necesaria para que no tengamos la sensación de que toda la política oficial es un puro titubeo que a nosotros nos hace estar, ya le digo, como un montañero en la Puerta de Alcalá?. Perdidos. Y no tengo valor para echarle culpa al puñetero bicho.

