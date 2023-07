Fernando Jáuregui.- Ofertas de verano

MADRID, 8 Jul. (OTR/PRESS) -

Los programas electorales que estos días nos desgranan los partidos se parecen a las ofertas de verano de los grandes almacenes: descuentos en el transporte, en las universidades, en los cines de la tercera edad, en el IVA de los alimentos. Descuentos y dádivas: si usted me vota, 200 euros por hijo, veinte mil por ser joven... Y más empleo, y más vivienda, y los jóvenes, mimados, mejor atendidos que jamás, y los mayores, con su futuro asegurado, nada de listas médicas de espera, nada de que los bancos no te informen de tus derechos.

"Vivimos en el mejor país del mundo", dijo este viernes Sánchez, eufórico, presentado ante entusiastas militantes (y dirigentes) del PSOE su programa electoral. Desde luego, si se llegasen a materializar todas las promesas que unos y otros nos hacen, esta frase épica de un presidente que jamás se ha permitido la menor autocrítica sería cierta.

Que no digo yo, contra lo que va afirmando por ahí alguno en la oposición, jaleado por medios afines, que estemos en el peor país del mundo y con una economía que bordea el desastre. No. Ni mucho menos, Cuanto más viajas, más aprendes a amar a tu terruño. Solo digo que ni esto va como una moto, frase que Sánchez ya se cuida muy mucho de no repetir, ni es la catástrofe que a veces deduciríamos de algunas de las cosas que dice Feijoo. Yo, tras estudiar, en lo posible, las promesas electorales de tres de los cuatro grandes partidos (las de Vox , la verdad, no he logrado desentrañarlas bien), advierto exceso de ofertas que no se especifica bien a cargo de qué se cumplirían (bueno, un nuevo impuesto a las grandes fortunas sería una solución para las ofertas de Sumar), reformas fiscales que luego jamás se especifican y...un enorme vacío de ideas. Y escasez de reflexión sobre los temas: y no me refiero solamente, conste, a la 'metedura de pata' de Sumar en lo referente a la 'represión' de informaciones 'fake', de la que tuvo que retractarse de inmediato.

Creo que estamos perdiendo una oportunidad única para ponernos al día en cuanto a modernidad, en los ajustes que necesita la sociedad nueva que, inevitablemente, se deriva de los enormes cambios que nos estamos encontrando (y más que nos vamos a encontrar) en energía, tecnologías varias, transporte, viviendo, atención a nuestros mayores (hay que prepararse para vivir hasta los ciento treinta años, y no es futurología a largo plazo), educación... Veo muy poca prospectiva 'constructiva' en los programas que estoy estudiando, hasta donde me dejan estudiarlos las insuficiencias en la presentación y difusión de los mismos. Ya en alguna otra ocasión he escrito que, por ejemplo, el concepto de 'inteligencia artificial', que revoluciona nuestra sociedad, está ausente de mítines, debates y propuestas de futuro. Eso, y todo cuanto signifique avance real de nuestro país para liderar el proceso de modernización y cambio, el mayor que se haya conocido en el mundo en décadas. Pues nada.

Ignoro si, en el 'decisivo' debate 'cara a cara' entre los principales políticos de este país, o sea, Sánchez y Feijoo, lograrán sorprendernos sacando a relucir cuestiones diferentes a aquellas con las que nos aburren, reiterativamente, cada día. Que el cielo ilumine sus reflexiones de este fin de semana.