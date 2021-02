Fernando Jáuregui.- Relevos en la Casa del Rey

MADRID, 12 Feb. (OTR/PRESS) -

Dice mi colega José Antonio Zarzalejos, autor de un muy comentado libro sobre Felipe VI y magnifico conocedor de lo que se cuece en La Zarzuela, que pronto se producirán relevos de mucho significado en la Casa del Rey. Si aquí traigo esa afirmación es porque en buena medida coincide con algunos indicios que en este sentido he podido ir recopilando y porque se evidencia la necesidad de tales cambios, tras un año de angustias y de decisiones no siempre del todo acertadas en el entorno de la Jefatura del Estado.

Esa necesidad de cambios, tras quizá ya demasiados años ocupando puestos que han sido desempeñados usualmente con acierto, pero que están sometidos a demasiadas variaciones de coyuntura, está ya asumida, cree Zarzalejos, por los propios interesados. Y me parece lógico. Porque el desgaste en los últimos meses, desde el provocado por la marcha de Juan Carlos I fuera de España, creo que no bien gestionada, hasta la polémica suscitada por el anuncio de que la princesa de Asturias irá a estudiar dos años fuera del país, indican que hay que emprender un nuevo rumbo en lo que significan la comunicación y la estrategia en beneficio de un Rey, Felipe VI, a quien considero uno de los mejores, en cuanto a sus cualidades, en la Historia de España. Aunque sus circunstancias y algunos consejos no siempre le hayan acompañado con viento favorable: nunca ha sido bueno que la Jefatura del Estado sea objeto del rifirrafe político.

Así, nuevas caras en la jefatura de la Casa del Rey y en la Secretaría General y nuevos aires menos cerrados en materia de comunicación e información creo que serían altamente beneficiosos en unos momentos en los que la Corona está siendo hostigada incluso desde una parte del propio Gobierno de la nación y desde no pocos apéndices mediáticos. Ojalá que la mudanza se produzca cuanto antes.