Fernando Jáuregui.- La vuelta al mundo desde Moncloa en 180 minutos

MADRID 14 Mar. (OTR/PRESS) -

¿Consiste la democracia ideal en reunirse durante media hora con cada líder parlamentario, precisamente cuando el mundo se estremece ante el huracán desatado por la evidente alianza entre Trump y Putin? Es lo que hizo este jueves el presidente Pedro Sánchez con sus socios -hasta ahora, al menos- y rivales, Vox excluido: explicarles cómo andan las cosas por el planeta en general y por Europa en particular, sumidos en una crisis que no tiene precedentes en el último medio siglo. Y no: no creo que esta vuelta al mundo desde el palacio presidencial, en ciento ochenta minutos dedicados a contar a ocho líderes políticos lo que 'de veras' está pasando en la esfera internacional en estos dos meses que nos hacen temblar, sea lo que corresponde a las exigencias que reclamamos en una democracia.

En primer lugar, debo decir que no me parece mal la convocatoria en Moncloa, eso sí, mal preparada y peor ejecutada. Contra otros dictámenes, pienso que Feijoo y los demás tendrían que haber ido, y fueron, y creo que es un déficit no haber convocado a un partido, como Vox, que representa tres millones de votos, por muy extremados y antieuropeos que sean los del partido regentado por Abascal. Dedicar una ridícula media hora a cada uno de ellos parece casi un desplante. No haberlo hecho en el Congreso de los Diputados, previa convocatoria de un debate sobre el estado de la nación, es una anomalía más en nuestra cada vez más deficiente democracia.

Que todo esto haya ocurrido precisamente cuando nuestro vecino Portugal acaba de darnos una nueva lección de política al haberse sometido su primer ministro a una moción de confianza, que ha perdido, por haber sido acusado de apariencia de una corruptela pienso que es algo que debe meditarse en los ámbitos de La Moncloa. Ya lo hizo el anterior primer ministro, el socialista Antonio Costa, luego exonerado de las acusaciones de malas prácticas económicas, y ahora lo hace el conservador Montenegro, sometiéndose a unas nuevas elecciones en mayo. Más o menos lo que, por otros motivos, estrictamente políticos, hizo el socialdemócrata alemán Scholz, que ha perdido muy dignamente las elecciones, y no menos dignamente se ha retirado para dar paso a una gran coalición, imprescindible para evitar la participación de la ultraderecha en cualquier gobierno. Y para fortalecerse frente a la amenaza que para la UE y para cada uno de nosotros representa la entente Trump/Putin.

Todo esto aún suena a chino en los oídos de la política española, en general, y del Gobierno, muy en particular. Tiene razón Feijoo cuando dice que España no puede permitirse un gobierno permanentemente en vilo, que ni siquiera presenta unos Presupuestos -violando la Constitución, por cierto- porque no puede hacerlos aprobar. ¿Cómo implementar unos presupuestos en defensa sin tener el marco de las cuentas generales del Estado? Toma ya otra deficiencia democrática, junto al dominio que sobre la situación tiene un prófugo cuyo objetivo es destruir al Estado. O junto a los recortes 'interesados', exigidos por el prófugo, en el Código Penal. O los presuntamente obvios chanchullos de la Fiscalía, o los 'defectos' en la formación del Tribunal Constitucional, o la obvia trivialización del papel del Legislativo...

Para qué seguir. Feijoo, tras salir de su reunión en La Moncloa, aseveró que no puede tomarse en serio un plan (el del rearme) que no existe. O que no ha sido explicado: "la defensa en Europa y en España no se despacha en treinta minutos", se lamentó el presidente del PP, que sospecha, dice, que Sánchez pretende gobernar prescindiendo de las Cortes generales. No lo sé. Si sé que sigo envidiando a mis dos modelos de democracia, que son Alemania y Portugal, naciones ambas, ya digo, donde su jefe de Gobierno ha demostrado que no se aferra a la alfombra roja del poder al sentir perdida la mayoría en el Parlamento.

En resumen, creo que España cada día está más lejos de las naciones democráticamente más punteras de Europa, de la misma manera que pienso que eso que ha dado en llamarse 'clase política' no está, en nuestro país, a la altura. Qué le vamos a hacer, aunque la verdad es que hay mucho que hacer.