Escaño cero.- El botín

Pedro Sánchez no es una excepción. Tampoco Pablo Iglesias. Me refiero a que creen que RTVE tiene que estar en sintonía con sus postulados políticos que son los buenos.

Es lo mismo que practicaron sus antecesores en el Poder. RTVE siempre ha sido considerado un botín para el partido gobernante de turno. Menos mal que los trabajadores de RTVE están plantando cara a todos los despropósitos que se vienen sucediendo para la elección de consejeros y director general.

Pero me parece a mi que lo primero que nuestros gobernantes deberían de asumir es que RTVE no les pertenece. Es un medio de comunicación público o sea se todos nosotros, y por tanto no deben meter las manos en los que no les pertenece.

Pero ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias parecen entenderlo. Todos los pasos que ha dado hasta el momento se pueden resumir en quitar a los afines del PP para sustituir les por los suyos.

En mi opinión RTVE debe de estar en manos de los profesionales y en manos de quienes creen que debe de ser un instrumento político en manos del mandamás de turno.

La última votación en el Congreso para elegir consejeros ha sido bochornosa, como lo ha sido todos los pasos que se han dado hasta el momento.

En realidad a la mayoría de los políticos confunde interesadamente información con propaganda. Para ellos el buen periodista es el que les hace la ola, el que coincide con sus postulados, el que les aplaude sus éxitos y minimiza sus errores.

Creen que un medio es independiente cuando coincide con ellos y que no lo es si les crítica. Por eso lo primero era que hacen cuando llegan al gobierno es tratar a RTVE como la parte más preciada del botín que les proporciona el poder. Y Sánchez no está siendo la excepción y su socio Iglesias tampoco.