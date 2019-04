Escaño cero.- La utilizan pero no la quieren

Publicado 16/04/2019 8:01:01 CET

Mis felicitaciones a Atresmedia por apuntarse el tanto de que el único debate en que va a participar Pedro Sánchez junto al resto de los candidatos se celebre en Antena 3.

Pero más allá de reconocer ese "tanto" a Antena 3, cabe preguntarse como es posible que un Presidente socialista que se supone que defiende la pervivencia de la radio y la televisión pública, haya decidido dar la espalda a RTVE.

Es evidente que en la actualidad la tele pública no pasa por su mejor momento, que día a día sus audiencias se van hundiendo, y que la gestión de la señora Mateo es de lo mas controvertida, pero más allá de esto, la cuestión de fondo es que una vez más los políticos que mandan, esta temporada Pedro Sánchez, a la hora de la verdad ningunean la tele pública.

Viene a ser una constante en el hacer de todos los partidos que han gobernado: han utilizado a TVE a su antojo pero nunca la han querido. Se han aprovechado hasta la saciedad de ella, la han exprimido convirtiéndola en cuanto han podido en organismo de propaganda pero nunca han tenido la más mínima consideración hacia ella.

A mi me parece que no es de recibo que en la televisión pública haya sido excluida para celebrar el debate electoral entre los candidatos a Presidentes de Gobierno. Y no me vale la excusa de que como en TVE no habría podido participar VOX entonces se ha optado por Antena 3.

Sobre todo que no nos tomen por tontos. No es que el PSOE en un alarde de democracia supina quiera que Sánchez debata también con VOX, sino que sus "gurús" han decidido que la presencia de VOX contamina la del PP y Ciudadanos y así los telespectadores serán conscientes de que hay una derecha con tres cabezas pero que a la postre son lo mismo como vienen repitiendo desde filas socialistas. Es decir aceptar que VOX participe en el debate es una argucia por parte del PSOE porque sabe que eso contribuirá a que se visualice aún más la partición de la derecha y sobre todo asustara a muchos ciudadanos al ver como se las gasta Santiago Abascal.

En realidad gracias a VOX el PSOE está recuperando votantes y tiene muchísimas posibilidades de ganar holgadamente las elecciones. Y es que hay muchos, muchos ex votantes socialistas que aunque no les gusta ni poco ni nada Pedro Sánchez piensan que es un mal menor frente a la amenaza de VOX.

Vuelvo al comienzo: no es de recibo el mal trato que el Gobierno está propinando a la televisión pública. Está claro que para Sánchez y compañía RTVE es un segundo plato.