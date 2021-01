Julia Navarro.- Día de Reyes

MADRID, 6 Ene. (OTR/PRESS) -

Mientras en Madrid Felipe VI celebra la Pascua Militar en un ambiente de criticas a la Corona orquestadas por la parte podemita del Gobierno, en Abu Dabi su padre, Juan Carlos I, vive el que seguramente es un cumpleaños amargo.

Hasta no hace tanto la Corona era una de las instituciones mas apreciadas de los españoles, pero los errores cometidos por don Juan Carlos y la irrupción de Podemos en la vida pública están llevando a que empiece a cundir un cierto desafecto por esta institución.

Vaya por delante que en mi opinión el Rey Felipe VI está cumpliendo de manera impecable con su función y que estoy entre quienes piensan que la forma de Estado, Monarquía o Republica, no es precisamente el problema que tenemos los ciudadanos. Una Monarquía democrática y constitucional es desde luego mejor que una República bolivariana por no ir demasiado lejos.

De la misma manera que hay monarquías petroleras o en el sudeste asiático que ponen los pelos de punta mientras que resulta envidiable una Republica como la de Francia.

Pero esquivando este debate cansino, pienso que en la Pascua Militar lo que hay que poner de relieve es el papel de las Fuerzas Armadas.

Creo sinceramente que los ciudadanos tenemos una deuda de gratitud con las FAS por su actuación durante la pandemia.

Los miembros de las Fuerzas Armadas han estado, junto a médicos y todo el personal sanitario, en primera línea de batalla en la lucha contra la pandemia.

Han estado desinfectando residencias, calles....han estado en las morgues, han estado allí donde se les necesitaba no solo con disciplina sino haciendo gala de una humanidad realmente extraordinaria.

En el caso de las Residencias su actuación ha sido loable porque gracias a lo que allí vieron la ministra de Defensa llevo a la Fiscalía la situación de muchos de los mayores en estos centros.

Por cierto que, salvo Margarita Robles ningún miembro del Gobierno, ni el Presidente, ni el Vicepresidente de Asuntos Sociales, ni el ministro de Sanidad, etc, etc, tuvieron a bien acercarse a ninguna residencia durante los momentos álgidos de la pandemia. Las mujeres y los hombres de las FAS si lo hicieron aún con riesgo de su salud dando un ejemplo no solo de disciplina sino de solidaridad, entrañados con la sociedad, ayudando a combatir ese enemigo invisible que es el coronavirus y por eso merecen nuestra gratitud.

Y por eso resulta indignante que, a resultas de un chat entre ex militares, e insisto en el "ex" porque ya no lo son, y en las que estos decían tantas estupideces como barbaridades, haya grupos políticos que tachen poco menos que de franquistas a nuestras Fuerzas Armadas obviando que hace cuarenta y cinco años que murió Franco y que el nuestro es un país plenamente democrático.

Las Fuerzas Armadas están integradas por mujeres y hombres que cumplen escrupulosamente con el papel que les asigna nuestra Constitución y especialmente en esta Pascua Militar merecen el aplauso y homenaje de toda la sociedad.