Julia Navarro.- Feliz Navidad

MADRID, 25 Dic. (OTR/PRESS) -

Feliz Navidad. Y no es una frase hecha. Estoy entre quienes les gustan y disfrutan de la Navidad. Son días que me remiten a la infancia, en que la llegada de la Navidad era acceder a la magia de la felicidad.

Este año es diferente y debe de ser así. No podemos reunirnos con todas las personas que queremos, tampoco dejarnos llevar por la alegría actuando despreocupadamente. El virus está ahí, nos acecha, es un terrible enemigo invisible.

Cuesta, ya lo sé. Se nos hace difícil no poder reunirnos con los amigos, abrazar a nuestros mayores, disfrutar de un almuerzo o una cena en familia. Pero la única manera de intentar frenar el virus es actuar con prudencia.

En nuestro país empezaran a vacunar contra el Covid a partir del 27 de diciembre y eso es una buena noticia, la mejor de este año que se nos va.

Lo es porque no era nada fácil conseguir en pocos meses un instrumento eficaz para poner freno a la pandemia. Es verdad que aún hay muchas incógnitas sobre la eficacia de las vacunas contra la Covid, pero lo importante es que por lo menos ya hay algo con que combatir la pandemia.

Si, en Europa y Estados Unidos y otros países comienzan a vacunar a la población, pero debemos de presionar y aspirar a que no haya rincón en el mundo, por recóndito que este, al que no llegue la vacuna.

El mundo no será un lugar seguro hasta que todos sus habitantes no estemos vacunados de manera que no podemos conformarnos con que haya vacunas en Europa o en Estados Unidos, sino que tiene que haber vacunas para todos. Ese debe de ser el objetivo. Es la única manera de que recobremis la normalidad. Solo así las próximas Navidades volverán a ser lo que siempre han sido, podremos volver a abrazarnos, a reír con los amigos, a compartir la cena de Nochebuena y el almuerzo de Navidad, despedir el año con alegría o acudir a la cabalgata de Reyes.

Ojalá las Navidades del 2021 sean diferentes a la de este 2020 que se nos va. Mientras tanto FELIZ NAVIDAD.