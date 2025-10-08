Julia Navarro.- La impostura

MADRID 8 Oct. (OTR/PRESS) -

No escribiría este artículo si el único objetivo de quienes se embarcaron en la llamada flotilla de la libertad hubiera sido llevar ayuda humanitaria a Gaza. Pero los vídeos y selfis que fueron colgando en las redes más parecían de una excursión de amigos que de una ONG de las muchas que trabajan sobre el terreno en cualquier tragedia. Puede que algunos de los que se embarcaron fueron ingenuos bien pensantes, pero deberían haber escogido mejor los compañeros de viaje. Por resumirlo en una palabra muchos de quienes integraron la flotilla convirtieron la solidaridad en postureo. Además todos sabían que serían interceptados por las fuerzas militares de Israel y, por tanto, no llegarían a su destino.

De manera que el objetivo nunca fue llevar ayuda humanitaria sino montar un 'hapening' que no ha servido para nada excepto para presentarse como héroes. En Gaza hay periodistas que se juegan la vida para contar lo que sucede. De hecho ya han muerto unos cuantos desde que empezaron las operaciones del ejército de Israel.

Al igual que se vienen jugando la vida médicos y personal sanitario de organizaciones no Gubernamentales que también intentan ayudar a los gazaties.

Entre tanto dolor y muerte resulta una impostura ese viaje a ninguna parte, porque todos los que se embarcaron sabían que no llegarían a su destino. La pregunta que cabe hacerse es si su viaje ha servido para algo y la respuesta es evidente. El fin de la tragedia que asola a Gaza no se va a arreglar con flotillas sino cuando todos los países con influencia en la zona obliguen a Israel y a Hamas a parar. En estos momentos hay una brizna de esperanza puesto que se han empezado a celebrar reuniones en Egipto entre israelíes y Hamas. No, no serán negociaciones fáciles y habrá altibajos pero lo importante es que no sé interrumpan. Es por tanto la diplomacia de las potencias y de los países árabes los que pueden lograr que se pare la violencia terrible que sufren los gazaities.

Eso sí, denunciar la situación en Gaza e intentar que llegue ayuda humanitaria nada tiene que ver con la impostura. Hay gente sobre el terreno que lleva meses haciéndolo aún a riesgo de su vida. Por cierto, es el aniversario de la matanza de Hamas de israelíes. Mataron a hombres y mujeres de todas las edades, sometieron a vejaciones y violaciones a muchas mujeres y asesinaron a niños. La respuesta de Netanyahu ha digo desproporcionada provocando un infierno en Gaza. Infierno que hay que denunciar sin paliativos, pero no estaría de más que los de la flotilla denunciarán también la matanza de Hamas.