Julia Navarro.- La lista

MADRID 11 Sep. (OTR/PRESS) - Señor Presidente, estoy convencida de que usted no necesita que sus colaboradores, con o sin su permiso, hagan marrullerías, para poder gobernar. Incluso creo que tiene posibilidades en el futuro de volver a repetir. Pero tampoco se equivoque, y confíe demasiado en su supuesta buena suerte. Usted debería sacudirse la pereza y escuchar a quienes, fuera de su entorno, no le hacen la pelota. Y es que, más allá de los déficits de la oposición, creo que usted también tiene lo suyo, y lo "suyo" es que no se ha sabido rodear de personas valiosas que se dediquen a ayudarle en las labores de gobierno, en vez de pensar en sus cargos y en sus sueldos. Es decir, en vez de pensar en beneficios e intereses que no son los de los ciudadanos, pero tampoco los de usted.

Él último desafuero es esa famosa "lista" elaborada en el Ministerio del Interior en que se dedican a colgar "sambenitos" a los periodistas que discrepan de algunas de las acciones de usted y de su gobierno. Esa lista es una vergüenza y una ignonimia que ensucia a quien la ha encargado y a quien o quienes la hayan elaborado. Las explicaciones y opiniones dadas por el Ministro del Interior, el señor Marlaska y por la ministra portavoz, la señora Saiz Delgado, son una burla a los ciudadanos, un desprecio a los periodistas y un alarde de cinismo que les retrata. Vamos, que no aprobarían "primero" de Democracia.

Esa lista envilece a quienes han ordenado hacerla, a quienes la han hecho, y le salpica a usted. Señor Presidente, usted no tiene un pelo de tonto, por tanto quítese de en medio a quienes son una rémora para nuestro país y de rebote para usted. Siento concluir que son bastante endebles, por no decir inexistentes, las convicciones democráticas de quienes han ordenado la elaboración de esa lista. Si mira hacia otro lado y no adopta ninguna medida, entonces tambien será responsable de esa actuación infame. Tengo la impresión de que, muchos de sus ministros y colaboradores mas cercanos, le han ido convenciendo que la Moncloa es una especie de Fort Apache y que se tiene que proteger de todos aquellos que discrepan con usted.

Las explicaciones que han dado desde el Ministerio del Interior son una burla. Al menos, Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, ha tenido la decencia política de afirmar que no le gusta que se hagan listas ni que se clasifique a nadie. Las Asociaciones de la Prensa deberían de exigir responsabilidades y dimisiones por la elaboración de esa lista. Pero me temo que no sucederá ni lo uno ni lo otro, porque no les harían caso ya que usted y quienes le acompañan, entienden la política como una guerra de trincheras, y en su trinchera están los periodistas que, según la lista del Ministerio del Interior, le son afines y en otra trinchera están los que no le hacen la ola y son considerados de "derechas" o "conservadores" y por tanto poco fiables. Usted sabe que en un país democrático no se confeccionan listas de periodistas amigos y periodistas críticos. Señor Presidente, convoque elecciones, preséntese y prescinda del noventa y nueve por ciento de sus actuales ministros y colaboradores. Creame, han sacado lo peor de usted en vez de ayudarle a ser mejor.