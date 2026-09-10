Rafael Torres.- Comprensión lectora, ninguna

MADRID 10 Sep. (OTR/PRESS) -

¿Para qué se necesita comprensión lectora si no se lee? En este apartado es donde los bochornosos resultados del Informe PISA sobre las capacidades de nuestros alumnos de 15 años podrían ser, si se profundiza, más bochornosos todavía: No leen. Y así, ¿para qué necesitan ni poco ni mucho la comprensión lectora? A la segunda línea del texto que se les ponga delante desfallecen, desconectan, o, mejor dicho, se les desconecta el caletre. En Matemáticas y Ciencias, las otras dos materias incluidas en el estudio, también andan secos nuestros muchachos, pues tampoco se enteran ni papa de lo que leen sobre ellas. Ya, si eso, la Inteligencia Artificial se lo lee.

Los chicos embrutecidos por el "scroll infinito" de las pantallas a las que viven pegados no alcanzan, en el mejor de los casos, a leer de seguido cuatrocientas palabras, que son, más o menos, las que caben en un folio. Siendo ésto aterrador, no lo sería tanto, sin embargo, para los columnistas, que utilizamos esa cantidad, palabra arriba, palabra abajo, en nuestros artículos, de modo que, en principio, podríamos contar con ellos como lectores potenciales. Pero, lamentablemente, sólo en principio, pues si en el improbabilísimo caso de que se animaran a adentrarse en el escrito, PISA nos dice que se quedarían in albis.

A los alumnos españoles que hoy tienen 15 años les enseñaron de pequeños a leer, pero no aprendieron o se les olvidó. Puede que se les instruyera en la mecánica de juntar letras para componer una palabra, y en la de juntar éstas para formar una frase, pero no en la esencial de conectar el cerebro a su significado y, en consecuencia, con el incomparable placer de la lectura. El caso es que no leen, que no saben leer, y que son diversas las causas de semejante roto en sus inteligencias, desde su secuestro por la basura tecnológica a un sistema educativo desastroso, pasando por el desfallecimiento del profesorado, la escasez de recursos o por el hecho de que en sus familias tampoco se lee. Sea como fuere, comprensión lectora, ninguna. ¿Cómo la iban a tener?