Julia Navarro.- Perra vida

Publicado 13/12/2018 8:00:03 CET

MADRID, 13 Dic. (OTR/PRESS) -

En el Congreso de los Diputados se ha puesto en marcha una ponencia para tratar sobre los perros. Dirán ustedes que con la que está cayendo ya podría yo elegir otro tema para este artículo, pero me permito discrepar porque una de las medidas del grado de civilización de un país es el como trata a los animales y me temo que el nuestro no está en los primeros puestos del ranking.

Pero a lo que voy, fue Ciudadanos quién propuso una modificación del Código Civil para que los perros dejen de ser considerados "cosas", "objetos" y se les reconozca lo que son: seres vivos con sensibilidad y que en casos de separación o de divorcio de sus dueños tengan sus derechos. El resto de los partidos de la Cámara estuvieron de acuerdo en estudiar la cuestión eligiendo una Ponencia parlamentaria que es la que ahora va a abordar está cuestión.

En primer lugar resulta sorprendente que no haya sido hasta ahora que en la legislación se vaya a aceptar que los perros son seres vivos con sensibilidad. ¡Menudo descubrimiento! En todo caso bienvenido sea.

Pero la reforma legislativa debería de ser más ambiciosa de lo que está planteado en principio que no va más allá de reconocer que "estos seres vivos" no son embargables o el juez, en caso de divorcio de sus dueños, debe decidir con quién vivirá la mascota.

Desde Podemos abogan por una ley más amplia en que se reconozcan los derechos de los animales y sobre todo se ponga freno a todas esas fiestas populares en que la diversión consiste en maltratar a los animales. Según las estadísticas cada año se maltratan en España a más de sesenta mil animales ya sea la famosa cabra que no sé en qué pueblo, tiran desde un campanario, o las fiestas en Tordesillas con el toro de la Vega que consiste en matarlo a lanzadas, o ahorcar a los perros de caza y a los galgos cuando ya no les sirven a sus dueños, o las peleas de gallos, sin olvidar las de perros, o encender las astas de los toros como se hace en Cataluña, etc, etc, etc.

En mi opinión ya que sus señorías van a abordar que los perros dejen de ser considerados "cosas" deberían de ser más ambiciosos, y como se plantea desde Podemos hacer una ley integral de protección de los animales que pase por prohibir las salvajadas que se cometen contra ellos.

Y sí, ya sé, eso supone abordar el debate sobre la tauromaquia, pero alguna vez hay que hacerlo.

En cualquier caso me permito recordar que Naciones Unidas aprobó aprobó una Declaración Universal de los Derechos de los Animales y en uno de sus artículos, creo que es en el tercero, se dice que ningún animal será sometido a malos tratos.

Sus señorías deberían llevar a nuestra legislación esa Declaración Universal de Derechos de los Animales y sobre todo preocuparse porque desde la escuela se enseñe a los niños que los animales tienen derechos y nosotros obligaciones con ellos. Pues eso.