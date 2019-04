Julia Navarro.- Una pregunta sin respuesta

Publicado 24/04/2019 8:00:27 CET

MADRID, (OTR/PRESS)

Estamos en los últimos días de campaña y Pedro Sánchez continúa sin responder a dos preguntas sustanciales. La primera no deja de hacérsela Pablo Iglesias: ¿Gobernará con Podemos o con Ciudadanos? La segunda es más peliaguda: ¿En caso de que sean condenados los líderes del 'proces' a los que ahora se juzga en el Tribunal Supremo, su Gobierno les indultaría?

Es una pregunta que se la vienen haciendo a Pedro Sanchez tanto Albert Rivera como Pablo Casado amén como los periodistas. Y no solo al Presidente, también al resto de los dirigentes del PSOE pero todos la esquivan con respuestas alambicadas. Claro que cuando nadie se "moja", es decir cuando se esquiva dar una respuesta clara es fácil intuir que va a pasar cuando llegue el momento.

Si Pedro Sánchez no tuviera intención de indultar a los dirigentes del 'proces' en caso de que sean condenados, su respuesta sería un NO rotundo. Pero si no dice ese NO, tendrá que convenir que podamos desconfiar de él y por tanto pensar que tanto da lo que decida en su momento el Tribunal Supremo porque Sánchez y los suyos ya tienen decidido el perdón para los responsables de haber quebrado la convivencia en Cataluña y de haber intentado un golpe contra la Constitución.

En mi opinión Pedro Sánchez no responde a estas preguntas porque sabe que si dice la verdad eso le resta votos. En el caso de con quién va a gobernar el problema para el PSOE no es que lo hagan con Ciudadanos sino con Podemos. Hay muchos votantes que no quieren un gobierno nítidamente de izquierdas. Otros sí, claro está, pero el electorado continúa moviéndose en el centro. En cualquier caso los ciudadanos tenemos derecho a saber qué van a hacer los candidatos a Presidente de Gobierno, no tienen derecho a hurtar a los ciudadanos sus intenciones, porque hacerlo supone una falta de respeto amén de un engaño.

Si las encuestas aciertan y Sánchez gobierna debemos saber si entre sus planes está enmendar la plana al Supremo, en caso, insisto, de que este Tribunal decida penas para los líderes del 'proces', tiene la obligación de explicar porqué. Los ciudadanos no somos menores de edad que no podamos comprender el porqué los políticos hacen una cosa u otra.

Vaya por delante que creo la obligación de cualquier Gobierno de tender puentes de diálogo para arreglar el problema en Cataluña, eso siempre dentro de los límites de la Constitución. Por tanto el Gobierno que resulte de las urnas tendrá que buscar interlocutores capaces de ponerse a trabajar en devolver la normalidad política a Cataluña, una normalidad quebrantada por los independentistas irresponsables. Pero el Gobierno que resulte del 28 de abril también deberá buscar un consenso con todas las fuerzas parlamentarias para en primer lugar reflexionar sobre una posible reforma de la Constitución que pudiera afinar aún más nuestro Estado autonómico.

Al igual que no es asunto menor conocer con quién está dispuesto a gobernar. Y hago hincapié en las intenciones de Sánchez puesto que parece que es quien va a tener posibilidad de formar gobierno. Lo imperdonable es la política de trastienda, la que se hurta a la opinión pública, la que trata a los ciudadanos como menores de edad.