Julia Navarro.- Vidas paralelas

MADRID, 9 Jun. (OTR/PRESS) -

Ocho de la mañana con un pie en la calle para iniciar la jornada laboral después de haber dejado la casa más o menos arreglada. Por delante nos esperan unas cuantas horas de trabajo.

Si tienes hijos se dobla ese trabajo. Acompañarles al cole, estar pendientes de su hora de salida, llevarles a sus actividades extraescolares o al dentista, ayudarles con los deberes si es que llegas a tiempo a casa, preparar la cena, etc, etc, etc.

Ese es el día a día de tantas mujeres y cada vez más hombres. Y si, cuando cae la tarde estás rendida. Solo tienes ganas de encontrar un minuto para hablar con tu pareja, leer, ver una serie, lo que sea que rompa la rutina de la jornada.

Pero mire usted por dónde nuestros listísimos gobernantes para complicarnos un poco mas la existencia han decidido, primero subirnos el recibo de la luz, después darnos unos cuantos consejos para ahorrar. Consejos que parecen una burla. Y es que aconsejar que se ponga la lavadora a las dos de la madrugada o que a partir de esa horas nos levantemos a planchar para así gastar menos energía y que se abarate el recibo de la luz es un brindis al sol por no decir a la estupidez.

La mayoría de los gobernantes viven realidades paralelas a las de los ciudadanos. Ir en coche oficial a todas partes, que te resuelvan las cuestiones más nimias, y sobre todo dejar de "pisar" la calle, hace que pierdan perspectiva lo que es la vida del resto de los ciudadanos.

Incluso la vicepresidenta Calvo para justificar esa subida no ha tenido otra ocurrencia que decir que el "temazo" no es a qué hora se pone la lavadora sino quién la pone y quién plancha. No sé si se habrá quedado tan contenta después de decir lo del "temazo", lo mismo sí, porque la señora Vicepresidenta es muy suya.

Pero la cuestión de fondo es que en medio de esta crisis económica que vivimos a cuenta de la pandemia el "temazo" no es otro que lo mal que lo están pasando tantas y tantas familias unas porque sobreviven gracias a los 'ertes' mientras que otras muchas tienen a todos sus miembros parados.

No dudo de que la señora Vicepresidenta trabaja mucho, pero no mas que cualquier otra persona. Seas mujer u hombre el "temazo" es que después de estar todo el día trabajando (si es que tienes la suerte de tener trabajo) es un despropósito tener que poner el despertador a las dos o tres de la madrugada para levantarte a planchar.

Ignoro si la señora Vicepresidenta o su pareja, si es que tiene, lo hagan. Tampoco creo que lo haga el señor Presidente del Gobierno, ni ningún ministro.

Como yo me tomo muy en serio el feminismo no puedo dejar de calificar de "boutade" el "temazo" de Carmen Calvo.

Sea quien sea quien en casa ponga la lavadora o el lavavajillas, planche o cocine lo que no puede ser es que con una frivolidad insultante se aconseje desde el Gobierno que esas labores se hagan de madrugada para ahorrar en el consumo de electricidad.

La obligación del Gobierno es que el precio de la electricidad sea asequible al bolsillo de los ciudadanos y de paso que a esas horas podamos todos estar descansando.

Y si no que den ejemplo los miembros del Gobierno y nos enseñen fotos de las madrugadas de los miembros del Consejo de Ministros planchando para ahorrar. ¡Menudo temazo!