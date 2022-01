Julia Navarro.- Yo también

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

La mía es una más entre las miles de firmas recogidas por Carlos San Juan, urólogo de 78 años ya retirado, para reclamar algo tan simple como que las entidades bancarias atiendan a todas aquellas personas que no se manejan en el mundo virtual.

Vas al banco y quieres hacer una transferencia, conocer el estado de tu cuenta, o sacar dinero y otros etcéteras y te remiten al cajero o a una APP, o sea una página virtual del banco, para que te la hagas tú mismo.

Los bancos ganan dinero, y además cuando tienen problemas se les rescata con el dinero de los contribuyentes, pero en los últimos años han ido cerrando sucursales y por tanto se han sucedido los despidos y jubilaciones más o menos forzosas, es decir faltan personas que puedan atender a los clientes.

Y sí, es humillante que cuando te mandan a hacer una gestión al cajero o a través del ordenador si les dices que no sabes te digan que les pidas a tus hijos que te ayuden.

El colmo es que he leído que el ejecutivo de uno de los bancos principales dice que sí, que las entidades bancarias tienen que estar más atentas a las necesidades de sus clientes y que una solución es dar cursillos a los mayores sobre como manejar la web del banco. Supongo que el tipo se habrá quedado tan ancho creyendo que ha dicho una genialidad.

Pero lo cierto es que no solo los bancos maltratan a los usuarios porque en los últimos años se ha ido imponiendo eso de "hágalo usted mismo".

Quieres hacer una consulta o hacer un trámite con la Seguridad Social y si logras que te respondan al teléfono inmediatamente te remiten a su página web que, o está saturada, o no hay manera de encontrar el epígrafe sobre lo que quieres consultar. Y eso sirve para cualquier organismo público. Yo logré tener el pasaporte Covid, gracias a que en mi centro de salud una amable administrativa me ayudó a seguir todos los pasos en la Tablet.

Vas a echar gasolina y lo normal es que tengas que suplir la función del gasolinero llenando el depósito del coche.

Quieres ir de viaje y llamas a una compañía aérea, bueno, y si tienes la suerte de que te respondan, también te sugerirán que lo mejor es que busques en su página web. Y así etc, etc, etc. Y no digamos si intentas darte de baja en cualquiera de los servicios de telefonía.

En realidad el "hágalo usted mismo" lo que encierra es una falsa modernidad que oculta la perdida de miles, millones de puestos de trabajo. Si los ciudadanos tenemos que aprender a gestionar nuestros asuntos con la Administración a través de una web ¿para que necesitamos funcionarios? Si vamos al banco y nos mandan al cajero ¿para qué pagar porque tengan nuestro dinero?

En fin, que habría que repensar algunos de los supuestos logros del mundo virtual. Ojo, creo que el mundo virtual ya es una realidad y que la Red tiene múltiples ventajas pero... sí, también algunos inconvenientes.

Creo que un día de estos el verdadero lujo será que podamos hacer gestiones, las que sean, con la Administración, con un banco, con una agencia de viajes, con quién sea, pero teniendo a una persona de carne y hueso en frente. Pues eso.