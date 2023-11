Luis del Val.- Estas chicas comunistas...

MADRID, 7 Nov. (OTR/PRESS) -

Estas chicas comunistas, que tanto se disgustaron por el piquito aprovechón del antiguo presidente de la Federación Española de Fútbol, apenas se conmovieron con la pobre y desgraciada joven de 16 años, Armita Garavand, que fue golpeada en el metro de Teherán por no llevar el velo bien colocado, y estuvo casi un mes en coma, a causa del golpe. Las autoridades iraníes difundieron un vídeo, manipulado según Amnistía Internacional, para decir que se había caído, pero lo que le cayó fue el puño de varios machistas indignados, que le causaron la muerte, aplazada por el coma.

Estas chicas comunistas, -que consideran que si un hombre le dice a una mujer que está guapa la está agrediendo por culpa de la cultura heteropatriarcal- apenas hicieron referencia a la desgraciada Mahsa Amini, arrestada y torturada hasta la muerte por la policía de la moral, también por no llevar bien puesto el velo islámico, que es que van como locas, provocando, como esas mujeres de derechas que no son feministas de izquierda, algo que debería ser obligatorio.

Estas chicas comunistas no creo que hayan callado por cobardía, o porque tengan relaciones vicarias con machos que han recibido subvenciones de la República Islámica de Irán. No lo creo. A lo mejor es que tienen mucho trabajo, y todavía están estudiando cómo los terroristas de Hamas arrojaban el cuerpo desnudo de una joven alemana, a la que le habían dejado puestas las bragas, como si se tratara de una res muerta. Perdón, las reses sacrificadas reciben un trato mucho más amable por los porteadores, para que no se estropee una carne dedicada al consumo.

Estas chicas comunistas nunca han promovido una protesta ante la embajada de la República Islámica de Irán, situada en el número 5 de la calle Jérez, de Madrid, pero sí lo han hecho ante la embajada de Israel, porque estas chicas comunistas, que como gran argumento dialéctico llaman facha a quien les lleva la contraria, son tan antisemitas como Adolfo Hitler y parecen odiar a los judíos como Hitler, padre del nazismo. Pero no les lleves la contraria, si defiendes la universal presunción de inocencia, porque te llamarán facha, viendo tu paja en el ojo ajeno e ignorando la viga antisemita en el suyo, que les perturba... y les impide la visión.