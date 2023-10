Luis del Val.- Coqueteos de alta traición

MADRID, 17 Oct. (OTR/PRESS) -

A medida que se conocen más detalles del acercamiento de los secesionistas catalanes a los servicios secretos rusos, se pone de manifiesto la deslealtad profunda, la traición sin complejos y la estúpida colaboración con un Putin, cuya obsesión es desestabilizar o quebrar cualquier resquicio de la sociedad Occidental.

"El Kremlin 'proporcionó financiación y apoyo logístico para el referendo ilegal que organizaron los separatistas'. Eso no lo afirmo yo, después de beberme dos dry martinis seguidos, sino que lo pone por escrito el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE, por sus siglas en inglés), una organización internacional autónoma, con sede en Finlandia, formada por la Comisión, la OTAN y 33 países miembros.

Estas personas han trabajado, han investigado y han redactado el documento, que está en poder de la Unión Europea. Y el presidente de turno de la Unión Europea, Pedro I, El Mentiroso, lo sabe. Hay una gran expectación en observar cómo va a explicar, el flamante presidente de la Unión Europea, que estos secesionistas, que maniobraron con los servicios secretos de una potencia extranjera en perjuicio de la seguridad de la Unión Europea, van a ser amnistiados, en contra de las leyes en vigor, y habiendo sido condenados por graves delitos, entre los que, por cierto, no se incluía el más grave, el de conspirar y recibir apoyo y dinero de un país extranjero, ajeno a España y a la Unión Europea. En la Unión Europea, por asuntos semejantes, si el autor del acto criminal es militar se le despacha del Ejército y se le condena. Y, si es civil, en Alemania, por ejemplo, la pena puede llegar a la cadena perpetua.

Estos secesionistas -tan desleales como estúpidos, tan totalitarios como ignorantes- se debieron pensar que negociar con el lado oscuro de los servicios de inteligencia era algo así como jugar al mus. La OTAN también tiene el informe y España es miembro de la OTAN. A lo mejor los asesores de Pedro I, El Mentiroso, se piensan que como el PSOE a vuelto a sus esencias de socialismo real, están en la etapa de "OTAN, de entrada, no". Pero estamos dentro. Y, si se produce la amnistía, España y su presidente tendrán el prestigio que el presidente se merece, pero no millones de españoles, que no necesitamos cometer injustas barbaridades para poder seguir trabajando y viviendo.