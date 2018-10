Luis del Val.- Tres nubes para el verano

Publicado 19/10/2018 8:01:05 CET

MADRID, 19 Oct. (OTR/PRESS) -

El oficio de profeta sólo se le duele dar bien a los profetas, y hay tres sectores en los que las profecías suelen fallar de manera estrepitosa: la meteorología, la economía y el periodismo. No obstante, alguna vez los economistas y los periodistas aciertan y hay tres nubes, cuya alta condensación se producirá este verano, y que pueden causar un chaparrón. La más cercana es la consecuencia de los presupuestos, caso de que se aprueben, y si ello conllevará más recaudación, o la recaudación disminuirá pareja con la aminoración del consumo interior, y si ello producirá un preocupante aumento del paro. La segunda es el empecinamiento de Italia en seguir la senda por la que caminó Grecia, aquél desprecio a las directrices de Bruselas, y el rescate posterior que ha sumido al país en una situación de declive económico del que todavía no ha salido. La tercera, corresponde a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que tendrá efectos malísimos en Gran Bretaña y muy malo y malos en la mayoría de los países de la Unión. En este último caso, deslumbra que tanto laboristas como conservadores se hayan apuntado a la Cofradía de Sostenella y no Enmendalla, sabedores de que si se celebrara un nuevo referéndum es bastante probable que el resultado fuera opuesto al anterior. Si asistimos al hundimiento de Italia, a los efectos nada colaterales del Brexit, y se cumple lo que vaticinan los economistas sobre los resultados de la aplicación de los presupuestos de los Reyes Magos de Sánchez e Iglesias, el verano puede ser bastante tormentoso, con la peculiaridad de que estas tormentas no concluyen cuando termina el verano y siguen los rayos y las centellas durante el otoño, el invierno, la primavera, etcétera, etcétera.

Menos mal que el Congreso ha decidido que vuelva la Filosofía a la Enseñanza. Siempre podremos pedir prestado un libro a nuestros hijos, o acercarnos a la biblioteca y volver a leer a Zenón de Citio, padre de los estoicos.