Pedro Calvo Hernando.- 8 de marzo, mejor día del año

Publicado 07/03/2018 8:00:57 CET

MADRID, 7 Mar. (OTR/PRESS) -

Los acontecimientos de toda índole en torno a la jornada del 8 de Marzo, Día de la Mujer, quedan grabados dentro del mejor capítulo de la historia del año, un año tan disparatado y enloquecido como el que vivimos, y no solo en el gran capítulo del independentismo catalán. El esfuerzo de muchas-muchos está dando sus frutos, espectaculares en algunos aspectos. Las feministas y los feministas de todas las épocas serían muy felices si pudiesen presenciarlo. Aunque tengamos que conformarnos con los que en la actualidad viven para vivirlo, lo real es que los cambios, los logros y los acontecimientos son de envergadura suficiente para colmar una parte de los anhelos del feminismo universal. Y esa constatación es algo que nos ayuda a seguir viviendo con esperanza y una buena dosis de alegría.

Todos los medios de comunicación han resaltado que el feminismo de todo el país y sus organizaciones haya sido capaz de fletar por primera vez una gran huelga contra la discriminación de género en torno al 8 de Marzo. Y ese es un hecho de una trascendencia enorme, que nos impulsa a todos en el terreno de la modernización de la España democrática y social por la que durante muchos años venía siendo prácticamente una tarea de minorías humanas. Parece que tal situación de carencia ha pasado a la historia y que se ha iniciado una etapa nueva de la que todos debemos congratularnos.

Con razón se ha resaltado estos días, por ejemplo, que casi la mitad de las empresas estatales no tienen ni una sola mujer en la dirección. O que más de 5.000 mujeres periodistas han respaldado la huelga del 8 de Marzo. O que la Asociación de Mujeres Juezas de España se sumase al "hito histórico" de la huelga feminista. El cardenal Osoro, por su parte, ha tenido mucha gracia con aquello de que "lo haría también la Virgen". Aunque se quede uno helado ante ocurrencias como la de Albert Rivera, líder de Ciudadanos: "No apoyamos la huelga feminista porque no somos anticapitalistas". Supongo que habrá tratado de explicar sus palabras, pero la verdad es que no me he molestado en comprobarlo... Quizá por no colocar semejante idiotez en un contexto general que la contradice muy ampliamente.

Sería el 8 de Marzo un gran día para aquellas grandes intelectuales feministas que vivieron su pasión al menos en el último siglo y medio de nuestra historia patria. Pero debe serlo también para los miles y millones de mujeres y de hombres que actualmente trabajan para poner patas arriba el pasado y para sentar las bases de nuevos avances en la gran carrera, en la que no habrá retrocesos. Me congratulo, además, de que los españoles tengamos una ocasión de mirar hacia delante con esa esperanza a la que hacía referencia. Vamos a ver qué pasa de aquí al 8 de Marzo de 2019, que estaremos en pleno período electoral o pre de las autonómicas y municipales, terreno en el que la mujer ha de desempeñar una tarea de primerísimo orden.