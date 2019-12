Pedro Calvo Hernando.- De Rufián a Greta

Publicado 11/12/2019 8:01:39 CET

MADRID, 11 Dic. (OTR/PRESS) -

Las gentes políticamente más sanas se habían hecho la ilusión de la inmediatez de la investidura de Pedro Sánchez. Hasta que las vacilaciones de Esquerra Republicana de Catalunya desembocaron en una negativa a cooperar a que esa investidura se produjera antes de Navidad y colaborar para que el acontecimiento se retrasara a los días o semanas posteriores a estas celebraciones religiosas. Se supone que han conseguido convencer o medio convencer a Gabriel Rufián para lograr el retraso. Sea como sea, me parece que alguien ha cometido un error espantoso, que podríamos pagar todos, pero ellos, los de ERC, más que nadie. Vamos a verlo y que no tengan ni tengamos que arrepentirnos de haber metido la pata hasta el corvejón.

Parece que la culpa del retraso tiene que ver con el adelanto probable de las elecciones autonómicas catalanas. Pues que Dios les perdone y les conceda consuelo a todos los demás sectores políticos, empezando por el PSOE, que se habían hecho ilusiones. Bueno... todavía no está dicha la última palabra, aunque cuando escribo la cosa se contempla con mucha desesperanza. Entre esto, la intransigencia y la intolerancia de la extrema derecha, estamos listos y que a quien corresponda nos pille confesados a todos.

Tiene razón ERC cuando dice que en un tema tan delicado no se puede ir con prisas. Pero demonios, a qué prisas se refieren pues creo que han tenido tiempo de sobra para organizar el desembarco y librar a la península, excepto Portugal, de una catástrofe o amenaza de la misma. Conozco y leo a mucha gente que tan hasta el gorro está, que me parece que terminarán tirando la toalla, aunque ahora mismo yo no sepa decir a mis lectores en qué consistiría esa tirada de toalla...

Me parece que nos acaban de partir por el eje la deseada felicidad navideña. Es posible que algunos de los detractores de la solución estén acompañados por algunas razones que pudieran ser tenidas en cuenta. Pero lo dudo mucho. Vamos a ver, vamos a ver... que tengo la impresión de que ni siquiera VOX vaya a librarse de la maldición. Espero y deseo que las cosas se recompongan y vuelvan a su estado de hace unos días. Pero nadie tiene en sus manos ni en su cabeza la solución o una salida que pudiera entenderse como tal. Pido a los lectores que sean pacientes conmigo y que interpreten todo esto como un verdadero deseo personal de que las cosas de la gran política no hubieran llegado nunca a esta situación a la que parece que han llegado o que están a punto de hacerlo.

Y a mis lectores en particular. Les deseo todo lo mejor, con Navidades o sin ellas, para que nuestro país salga muy pronto de estas situaciones anómalas e insoportables que lo asaltan. Deseo para ello que todos seamos capaces de cooperar y que los que andamos en la creación de opinión seamos también capaces de ayudar mucho en la gran empresa.

Un consuelo para todos: esa situación coincide con el hecho venturoso de la celebración en Madrid de la cumbre mundial del clima, con tanto protagonismo juvenil, sobre todo por el esfuerzo de esa jovencita maravillosa que es Greta Thunberg, cuya aparición es un gran acontecimiento de este tiempo. Greta, no te canses nunca y que seas capaz de arrastrar con tu tarea a muchos miles de jóvenes y no jóvenes, para entre todos cambiar al mundo.