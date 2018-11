El Abanico.- Iñaki Gabilondo: el afán por entender

Publicado 02/11/2018 8:00:38 CET

MADRID, 2 Nov. (OTR/PRESS) -

Cualquiera que oiga los discursos y la palabrería de los actuales líderes políticos de nuestro país, se dará cuenta de que escuchar y entender al adversario no está entre sus prioridades ni inmediatas, ni futuras. Quizá por eso quienes vivimos la Transición echamos tanto de menos el denostado consenso, que propició que políticos de ideologías tan dispares como Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se entendieran y pactaran. Tampoco los periodistas de la nueva hornada parece que estén dispuestos a poner su granito de arena en calmar las aguas revueltas por las que transcurre la política española.

La prisa, los mensajes cortos, los insultos, las medias verdades y las mentiras se han adueñado de las redes sociales y amenazan con invadir la arena política si nadie lo remedia, tal y como está ocurriendo en otros países europeos y más recientemente en Brasil.

Una moda de la que no participa uno de los periodistas más prestigiosos del nuestro, Iñaki Gabilondo, a quién Elena Sánchez, actual Secretaria General de TVE, y Juan Jimenez , han dedicado uno de los documentales estrella del programa 'Imposibles', que va ya por su séptima temporada. Una producción de la televisión pública realizada con mimo, en la que los pequeños detalles hacen grandes a personajes tan carismáticos y lúcidos como el propio Gabilondo. Este no dudó en trasladarse a su querido Donosti para rodar sobre el terreno, sobre aquellos lugares que fueron testigo de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, en los que el papel de su familia fue fundamental. Imágenes emotivas de sus padres, gente sencilla, trabajadora, de sus hermanos, a quienes recuerda con veneración, orgulloso de no haberles defraudado, ni en lo personal ni en lo profesional.

En lo personal, porque, a estas alturas de la vida, de lo que más orgulloso se siente es de lo que le enseñaron sus padres, de lo que él ha sabido transmitir a sus tres hijos, de Lola su mujer, de sus hermanos, del apellido Gabilondo y de pertenecer a una tierra, el País Vasco, que si bien es cierto que le causó mucho dolor, ocasionados por todos y cada uno de los asesinatos cometidos por ETA, también lo es que fue su tierra la que le dio la oportunidad de cumplir su sueño: trabajar en Radio San Sebastián después de terminar sus estudios de periodismo en la Universidad de Navarra.

No olvida Iñaki tampoco su paso por Sevilla, donde contactó con la calle, con el sentir de la gente, que es la esencia del periodismo, que ha inculcado a todos los equipos que ha formado a lo largo de los años en la cadena SER, y que hoy son los que llevan las riendas de la emisora, tanto en Madrid como en el resto de España.

Cuando Iñaki dejó 'Hoy por hoy', programa líder de la SER, muchos pensaron que abandonaba el periodismo activo para dedicarse a disfrutar de la vida. No le conocen. Iñaki seguirá en la brecha mientras el cuerpo le aguante, contando todo lo que ha aprendido y vivido en estos cincuenta años, convencido como está de que hay que combatir, con la verdad, a quienes intentan distorsionar los acontecimientos más importantes de nuestro país de los últimos cuarenta años.