El Abanico.- El poder de las mujeres es imparable.

Publicado 02/03/2018 8:00:21 CET

MADRID, 2 Mar. (OTR/PRESS) -

Preocupados deberían estar los líderes políticos de los partidos que se niegan a secundar la huelga de las mujeres, que tendrá lugar el día 8, y a la que se han sumado más de dos mil periodistas de Madrid, además de otros numerosos colectivos que luchan por la igualdad, tanto en el seno familiar como en el laboral, contra el acoso sexual, por acabar de una vez por todas con la brecha salarial, el famoso techo de cristal y, por supuesto, contra la violencia machista.

Sorprenden los argumentos esgrimidos por las políticas de Ciudadanos y del Partido Popular en contra de esta huelga, la primera en la historia de nuestra democracia, no solo porque según dicen se trata de un ataque al capitalismo, también porque la idea nació en el seno de Podemos. Ello indica la escasa cintura política de muchas de ellas, ya que de lo que se trata no es de quién fue la iniciativa, sino de la falta de diálogo entre las distintas fuerzas políticas de nuestro país, obsesionados como andan por ver de donde rascan votos. No se dan cuenta de que las mujeres somos más del cincuenta por ciento de la población, lo que supone un buen puñado de votos, que irán a parar buena parte de ellos a quien mejor nos represente. De ahí la torpeza de oponerse a un fenómeno que comenzó en Estados Unidos, con el movimiento MeToo y que se va extendiendo como una balsa de aceite por el mundo. Prueba de ello es la defensa que ha hecho en su primera aparición pública Meghan Markle, la novia del Príncipe Enrique de Inglaterra, para sorpresa de quienes siguen considerando la monarquía como un monolito, en el que pronunciamientos de este tipo solo se atrevió a hacerlos Diana de Gales en su defensa a ultranza contra las minas antipersonas.

Muchas mujeres se preguntan por qué ahora, por qué hacer huelga si tenemos los mismos derechos que los hombres. La respuesta es sencilla: porque aún siendo cierto que tenemos los mismos derechos, también lo es que no siempre se cumplen.

En el manifiesto que he firmado y que me ha hecho llegar mi admirada Beatriz Miranda, de el Diario El Mundo, se hace hincapié precisamente en todas y cada una de las cosas que nos quedan por conseguir, y contra las que hay que luchar, convirtiéndonos cada una de nosotras en altavoces de las necesidades de aquellas mujeres que no tienen los medios necesarios para dejarse oír.

Para sumarse a esta iniciativa basta con descargarse Telegram Messenger y hacerse eco de las propuestas que cada uno de los colectivos ha hecho con el fin de que la huelga del día 8, sea un autentico éxito.

Un clamor de que "Sí se puede", y un aviso serio para todos aquellos que siguen considerando a la mujer ciudadana de segunda en el plano laboral, social, y familiar.